“المهندسين” والاتحاد العربي للأسمدة يوقعان مذكرة تفاهم

عمان- الغد- وقعت نقابة المهندسين الاردنيين والاتحاد العربي للأسمدة مذكرة تفاهم وتعاون، على هامش افتتاحية المؤتمر الافتراضي الأول لسلامة العمليات الكيميائية الأردني الدولي الذي عُقد في عمان، حيث وقع المذكرة نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي، وامين عام الاتحاد المهندس رائد الصعوب.

وتناولت مذكرة التفاهم سبل الدعم المشترك بين الطرفين لإقامة نشاطات وفعاليات وندوات وملتقيات ومؤتمرات علمية مهنية مشتركة ونقل ومشاركة المعرفة والخبرة والممارسات الممتازة ونتائج الحالات الدراسية، إضافة إلى بناء القدرات الفنية والتدريب ودعم النشاطات بزيادة الوعي والمعرفة بمجال سلامة العمليات والسلامة والصحة المهنية والبيئة والامن الكيميائي والتحقيق ومنع الحوادث الصناعية، وعمل نشرات فنية مهنية مشتركة واصدارات الدروس المستفادة من الحالات الدراسية ونتائج التحقيق بالحوادث والمشاركة بمشاريع مهنية وبحثية إقليمية ودولية مشتركة بما ينعكس إيجابيا على الطرفين.

وتسعى نقابة المهندسين الى عمل شراكات دولية مع المراكز والهيئات والاتحادات العربية والدولية وتوقيع مذكرات تفاهم تنعكس بالنفع على المهندسين الأردنيين وتفتح افاق وفرص مختلفة لهم.

ومن الجدير بالذكر ان جمعية سلامة العمليات الكيميائية الاردنية التابعة لشعبة الهندسة الكيميائية في نقابة المهندسين وبالشراكة مع الاتحاد العربي للأسمدة والمركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة التابع لجامعة البلقاء التطبيقية، كانت عقد المؤتمر الافتراضي الأول لسلامة العمليات الكيميائية الأردني الدولي، بمشاركة ما يزيد عن خمسين متحدثا و 2500 مشارك وبمشاركة اكثر من 50 دولة عربية وأجنبية واكثر من 30 هيئة ومركز عالمي ومنظمة دولية.