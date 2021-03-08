 “المهندسين” والجمعية العلمية الملكية توقعان اتفاقية تعاون لخدمات التدريب

عمان- الغد- وقّع مركز تدريب المهندسين، في نقابة المهندسين الأردنيين، والجمعية العلمية الملكية، اتفاقية تعاون لعقد دورات مشتركة واحترافية في المجالات الهندسية المختلفة.

ووقع الاتفاقية نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ونائب رئيس الجمعية للشؤون التقنية الدكتور نبيل الفيومي.

وقال نقيب المهندسين إن الاتفاقية تهدف الى الاستفادة من خبرات الطرفين في الجانب الهندسي العملي لإثراء المعرفة لدى المهندسين الاردنيين، مشيدا بعلاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها في المستقبل بما يحقق المصلحة للمهندسين.

وقال نائب رئيس الجمعية للشؤون التقنية الدكتور نبيل الفيومي، إنه وبموجب الاتفاقية، فسيتم اعداد المادة التدريبية من قبل الجمعية، مع توفير مدربين مؤهلين من ذوي الكفاءات والخبرات لتقديم الدورات التدريبية.

وأكد الدكتور الفيومي اعتزازه بالتعاون مع النقابة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم ممارسة المهنة والارتقاء بمستواها العلمي والمهني، إضافة إلى دورها في رفع سوية التدريب الهندسي.