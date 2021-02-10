“المهندسين” و”الكازار اينيرجي بارتنرز” توقعان اتفاقية لتدريب المهندسين حديثي التخرج

عمان- الغد- وقّعت نقابة المهندسين الأردنيين، اتفاقية تدريب مهندسين حديثي التخرج، مع شركة الكازار اينيرجي بارتنرز، بحضور نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر، ورئيس فرع النقابة في محافظة معان المهندس محمد الشمري، ورئيس قسم التدريب والتشغيل المهندس طارق المومني، وممثلا عن الشركة السيد قصي العيسى.

وقال نقيب المهندسين، إن الاتفاقية تهدف الى تدريب عدد من المهندسين في الشركة، بهدف تأهيلهم للدخول الى سوق العمل، مبينا أن الاتفاقية تأتي في اطار سعي النقابة لايجاد فرص تدريب وتشغيل للمهندسين من مختلف تخصصاتهم.

وأكد اعتزاز النقابة بالتعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع كافة في القطاعين العام والخاص، خدمة للوطن والمهنة والمهندسين.

بدوره، أشاد ممثل الشركة قصي العيسى، بالدور الذي تقوم به نقابة المهندسين على مستوى الوطن والمهنة، مؤكدا اعتزاز الشركة بالتعاون مع النقابة في مجال تدريب المهندسين.

وثمّن رئيس فرع النقابة في محافظة معان، المهندس محمد الشمري، الجهود التي تبذلها النقابة في توفير فرص التدريب والتشغيل، مؤكدا أهمية تلك الاتفاقية في صقل مهارات المهندسين واكسابهم المزيد من الخبرات لتمكينهم من النافسة على كافة الأصعدة.

وقال أمين عام النقابة، المهندس علي ناصر، إن النقابة تبذل جهودا كبيرة في البحث عن اسواق عمل وفرص تدريب لمنتسبيها، مبينا أنها تعقد العديد من الدورات التأهيلية لتنمية مهارات وقدرات المهندسين لتهيئتهم للدخول الى سوق العمل.