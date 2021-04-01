المهندسين” ومستشفى العبدلي يوقعان اتفاقية تعاون لمعالجة المهندسين وعائلاتهم

عمان- الغد- وقعت نقابة المهندسين الأردنيين اتفاقية تعاون مع مستشفى العبدلي، لمعالجة منتسبيها فيه ضمن تعليمات موضوعة بين الجانبين، أمس الأربعاء، بحضور عضو مجلس النقابة أمين صندوق نقابة المهندسين، نائب رئيس لجنة ادارة صندوق التأمين الصحي المهندس سمير الشيخ، والرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور احمد ابو غزالة.

وتم توقيع الاتفاقية، بحضور أمين عام النقابة المهندس علي ناصر، ومساعد الامين العام للعمليات المساندة المهندسة نجلاء ابو الهيجاء، ومدير دائرة التأمين الصحي الدكتور فلاح الدبك، وعضو لجنة ادارة صندوق التأمين الصحي المهندسة رندة سنان، ومدير التأمين في المستشفى عمر ابو دياك، وممثلين عن الجانبين.

وقال المهندس سمير الشيخ إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن جهود عمل لجنة ادارة الصندوق بشكل خاص والنقابة بشكل عام، لتقديم الخدمات المميزة من خلال التعاقد مع الجهات الطبية الرائدة في مجال تقديم الخدمات العلاجية للمهندسين وعائلاتهم.

وأشار إلى أنه تم منح العديد من الامتيازات للمهندسين وعائلاتهم ضمن حزمة التعديلات التي اطلقتها النقابة مؤخرا، وأدت الى اقبال متزايد للاشتراك في برامج التأمين الصحي المختلفة من قبل الزملاء المهندسين.