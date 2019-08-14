“المهندسين”: 1500 أضحية سيتم توزيعها على 10 آلاف أسرة محتاجة في الأردن وفلسطين

عمان- الغد- نفذت لجنة المسؤولية الاجتماعية ولجنة مهندسون من أجل فلسطين والقدس في نقابة المهندسين الأردنيين حملة “أضحيتك طاعة لربك” والتي تم خلالها ذبح 1500 اضحية بتبرع من المهندسين والمواطنين.

وقال رئيس اللجنة د.بشار الطراونة ان نحو 10 آلاف أسرة محتاجة في الاردن وفلسطين ستستفيد من الأضاحي التي سيتم توزيعها في الفترة المقبلة.

وأضاف أنه سيتم توزيع اللحوم على الأسر العفيفة في مناطق جيوب الفقر في المملكة من خلال فروعها وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، وعلى العائلات في فلسطين.

واشار د.الطراونة ان الحملة تعتبر احدى نشاطات النقابة التي تستند إلى مبدأ المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها النقابة حرصا منها على خدمة أعضائها وأبناء المجتمع وتقديم يد العون للمحتاجين في أرض الوطن وخارجه.

وبين ان الحملة تهدف إلى المساهمة في التخفيف عن ابناء المجتمع المحلي والوقوف الى جانبهم في الظروف الصعبة وتقديم المساعدة لهم، وادخال الفرح والسرور على قلوبهم، ومساندة الفقراء والمحتاجين سعيا لتنمية مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى منتسبي النقابة والمجتمع المحلي.