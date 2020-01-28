“المهندسين”: 3415 مخططا هندسيا دقق إلكترونيا في 2019

عمان- الغد– دعت نقابة المهندسين الأردنيين لعقد لقاء مع الشركاء في أمانة عمان الكبرى ونقابة المقاولين والمديرية العامة للدفاع المدني ومديرية الامن العام، في مشروع الترخيص الالكتروني للمخططات الهندسية، حيث حضر ممثلين من كل الجهات الشريكة، للتشاور ومراجعة كافة اجراءات عملية التدقيق الالكتروني بشكل عام.

وأكد رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة، ضرورة متابعة كافة المعوقات والملاحظات التي تواجه عملية التدقيق الالكتروني بغية الوصول الى منظومة تدقيق الكتروني سهلة خالية من اية مشكلات.

وأضاف المهندس غوشة خلال اللقاء برئاسة عضو مجلس النقابة المهندس أحمد صيام وبحضور الشركاء كافة، أن عملية التدقيق الالكتروني للمخططات الهندسية اصبحت الزامية لكافة الشركات والمكاتب الهندسية.

وبين ان عدد المخططات الهندسية التي تم تدقيقها الكترونيا خلال عام 2019 بلغ 3415 مخططا.

وقال عضو مجلس النقابة رئيس لجنة التدقيق الالكتروني في نقابة المهندسين المهندس أحمد صيام، إن النقابة خطت خطوات كبيرة في مشروع التحول الالكتروني وتدقيق المخططات الهندسية الكترونيا، كما بذلت جهودا كبيرة في ذلك المجال.

وشدد المهندس صيام على ضرورة التفكير ببنيوية العملية والخروج بأفكار جرئية من شأنها تحقيق الهدف الرئيس من المشروع والمتمثل بانجاز المخططات بأقل زمن ممكن.

ويعتبر اللقاء لقاء دوريا يعقد لتقييم ودراسة الايجابيات والسلبيات المتعلقة بعملية الربط الالكتروني وتدقيق المخططات الالكترونية مع الشركاء كافة، حيث بدأت النقابة بعملية التدقيق الالكتروني للمخططات الهندسية منذ اكثر من عام، كما ألزمت كافة المكاتب والشركات الهندسية بتدقيق مخططاتها الكترونيا.