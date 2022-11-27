المهندس الرواجبة يتعهد بخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يحظى مرشح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لغرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، بدعم كبير وواسع من ممثلي القطاع بمختلف محافظات المملكة.

وأنهى المهندس الرواجبة جوالات ميدانية شملت كل محافظات المملكة، حيث تم التشديد فيها على ضرورة توفير كل الدعم لمؤسسات وشركات القطاع العاملة خارج العاصمة بما ىيسهم في تطوير أعمالها والتوسع فيها.

وعرض المهندس الرواجبة خلال اللقاءات مسارات العمل خلال المرحلة المقبلة والتي تركز على تشكيل لجان قطاعية لمتابعة قضايا القطاع وتنظيم مؤتمر سنوي تحت مظلة غرفة تجارة الاردن لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث القضايا والتحديات والصعوبات التي تواجه القطاع.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التواصل والتنسيق بين شركات القطاع بعموم محافظات المملكة وغرفة تجارة الأردن وبناء قاعدة بيانات ومنصة خاصة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل عملية التواصل مع الجميع.

وتعهد المهندس الرواجبة بمواصلة جهوده لخدمة العاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدفاع عن مصالحهم وقضاياهم وتعزيز مكانة القطاع بالأقتصاد الوطني.

وقال المهندس الرواجبة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر ممكنا ورافعا اقتصاديا عاما، ويرتبط بشكل أساسي بتعزيز التنافسية واستقطاب الاستثمارات، وبما ينعكس بشكل إيجابي على خدمات التعليم والصحة والنقل ونشاط الصناعة والتجارة والزراعة والبنوك والطاقة وزيادة فرص التشغيل.