المهندس السرور يشيد بدور ملتقى eTurn  العالمي بنشر اللغة العربية 

عمان-الغد- قال مستشار جلالة الملك عبد الله الثاني لشؤون العشائر المهندس سعد هايل السرور اننا في المملكة الاردنية الهاشمية كغيرنا من الدول العربية والاسلامية نعتز بهويتنا القومية وعمقنا التاريخي ولغتنا العربية ،كيف لا ونحن نحظى بقيادة هاشمية قرشية عربية يمتد نسبها الى خير المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

واضاف المهندس السرور في كلمة القاها خلال رعايته مساء امس الاول الخمبس ملتقى eTurn العالمي “أفكار ابداعية في تعليم اللغة العربية و نشر الوسطية وحفل تكريم 100 شخصية أسهمت في نشر اللغة العربية حول العالم الذي اقامه مجلس eTurn العالمي لتعليم العربية للناطقين بغيرها والتي تتحذ من عمان مقرا لها ان الاردن منذ نشأته كان من اوائل الدول في الوطن العربي التي حرصت على المحافظة على الهوية واللغة حيث اصدر جلالة المغفور له الملك المؤسس عبد الله الاول ارادته الساميه بتأسيس مجمع علمي في عمان يعنى باحياء اللغة العربية ونشر المدارس والقاء المحاضرات وانشاء دار كتب واصدار مجلة شهرية حيث تأسس هذا المجمع في كانون الثاني من عام 1924 ليكون اللبنة الاولى في الحفاظ على العلوم اللغوية كما ان المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله اصدر ارادته الملكية السامية في عام 1976 لتاسيس مجمع اللغة العربية الاردني والذي يهدف الى المحافظة على سلامة اللغة العربية وجعلها تواكب متطلبات الاداب والعلوم والفنون الحديثة من خلال توحيد مصطلحاتها ووضع المعاجم اللغوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات العلمية واللغوية والثقافية داخل المملكة وخارجها .

وبين المهندس السرور ان جلالة الملك عبدالله الثاني يولي كذلك اللغة العربية والتراث العربي بالغ اهتمامه ورعايته حيث صدر في عهده الميمون قانون حماية اللغة العربية في سنة 2015 والذي نصت مواده بالتاكيد على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في جميع المجالات وصياغة جميع تشريعات الدولة باللغة العربية ومحاسبة من يخالف ذلك حسب احكام القانون .

وقال المهندس السرور ان الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبدالله الثاني الصادرة في الخامس عشر من نيسان عام 2017 بينت كذلك ضرورة ان لا نتنكر لماضينا المجيد او لتراثنا الخالد وحضارتنا العربية والإسلامية وأن لا نرى من الماضي الا مايبعث على الفخر والاعتزاز وهذا ماهو الا خير دليل على حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته الثاقبة لتأهيل وتعليم الاجيال المختلفة وتنوير بصيرتهم باحدث وسائل التعلم والتركيز على التراث واللغة كملهم لهم في مسيرتهم التعليمية .

وبين السرور ان سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد كذلك اطلق مبادرة – ض – والتي تهدف الى ضرورة توحيد الجهود المبذولة تجاه اللغة العربية وتمكين الشباب بالمزيد من المهارات ليكونوا سفراء عالميين للغتنا الام مستخدمين احدث التكنولوجيات لابراز مكانتها وجماليتها وخلق نموذج فريد للشباب المؤمن بلغته ،والساعي لايراز هويته ،والحريص على احداث تأثير ايجابي .

واشاد المهندس السرور بجهود مجلس eTurn الدولي بنشر اللغة العربية مقدما اعتزازة وفخرة بالمدير العام للمجلس الدكتورة بسمة السليم في نشر اللغة العربية ،مثمن دورها الكبير لاقامة هذا الحفل الكريم الذي يقدم الدعم للغتة العربية مساهما في انتشارها وتعليمها حول العالم باحدث اساليب التعلم لتصبح في متناول جميع الباحثين والطلبة الدارسين الراغبين في تعلمها مثمنا الدور العظيم الذي يقومون به التي يبذلونها لايجاد مناخ تربوي حقيقي يخدم تعليم اللغة ونشرها مؤكدا ان ما بذلوه ويبذلونه يستحق منا كل التقدير والدعم والتكريم والوقوف اجلالا لهذا العمل العظيم.

وقدم المهندس السرور جزيل الشكر لـمجلس eTurn الدولي لتعليم العربية للناطقين بغيرها على ما بذلوه من جهود لخدمة لغتنا العربية مقدما شكره الخاص للدكتورة بسمه السليم مدير عام مؤسسة eTurn التعليمية واعضاء المجلس ،ومتمني للضيوف الاعزاء طيب الاقامة في بلدهم الثاني الاردن.

بدورها القت مدير عام مؤسسة eTurn الدولية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الدكتورة بسمة السليم كلمة قالت فيها :كم حلمت ان التقي بكم واقطف من بساتين فكركم وابداعكم كي اسقي براعم فكري واطور عملي واصل هدفي في نشر لغتي العربية بكل ما هو حديث ونشط كي تزاحم لغتي اللغات الاخرى حول العالم كم بحثت عن اساليب تدريس متطورة لادرب عليها من اخذوا على عاتقهم تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها باساليب توازي و تفوق طرق نشري وتعليمي للغة الانجليزية التي اختص بتدريسها للطلبة العرب .

وقالت الدكتورة السليم : إن اللغة العربية قيمة جوهرية كبرى في حياة كل أمة فإنها الأداة التي تحمل الأفكار، وتنقل المفاهيم فتقيم بذلك روابط الاتصال بين أبناء الأمة الواحدة ، وبها يتم التقارب والانسجام والتواصل بينهم،فإن القوالب اللغوية التي توضع فيها الأفكار، والصور الكلامية التي تصاغ فيها الثقافات و لا تنفصل مطلقا عن مضمونها الفكري والثقافي والعلمي .

واشارات الى ان لغتنا العربية لغة سامية تميزت بالفصاحة والبيان والاعجاز فهي بحر عميق لها درر مكنونة وكلمات موزونة واساليب بلاغية واعجازية ومازالت تفي بكل متطلبات العصور السابقة وستبقى تعطي العصور اللاحقة من قواميسها وأدبها واعجازها الكثير والكثير الى ما شاء الله رب العالمين.

واكدت إن الأمة العربية والاسلامية أمة بيان، والعمل فيها مقترن بالتعبير والقول، فللغة في حياتنا شأن كبير وقيمة أعظم من قيمتها في حياة أي أمة من الأمم فاللغة العربية هي الأداة التي نقلت الثقافة العربية عبر القرون، وعن طريقها وبوساطتها اتصلت الأجيال العربية جيلاً بعد جيل في عصور طويلة، وهي التي حملت الإسلام وما انبثق عنه من حضارات وثقافات، وبها توحد العرب قديماً وبها يتوحدون اليوم ويؤلفون في هذا العالم رقعة من الأرض تتحدث بلسان واحد وتصوغ أفكارها وقوانينها وثقافاتها في لغة واحدة على تنائي الديار واختلاف الأقطار وتعدد الدول.

وشكرت الدكتور السليم في نهاية كلمتها راعي الحفل الاكرم والضيوف الاعزاء من جميع انحاء العالم لجهودهم المبذولة وحضورهم حفل تكريم مائة شخصية دولية ساهمت بنشر اللغة العربية .

والقى عدد من المكرمين كلمات اشادوا فيها الدور الكبير الذي قام به مجلس eTurn الدولي ممثل بالمدير العام الدكتورة بسمة السليم على جهودها في نشر اللغة العربية حول العالم ،معربين عن شكرهم وتقديرهم على حسن الاستقبال والضايفة وتكريمهم في العاصمة الاردنية عمان .

في ختام الحفل تكرم راعي الحفل معالي المستشار سعد هايل السرور بتسليم الدروع للمكرمين والذين يمثلون عدد من الدول ومنها الاردن ،مصر،الجزائر ، الامارات العربية ،امريكا ،السعودية ،الهند ،ايطاليا ،سوريا فلسطين والعراق.

وشهد حفل التكريم حضورا مميزا من نخب اكاديمية وثقافية واعلامية وصحفية وخبراء وعلماء ومهتمين باللغة العربية والحفاظ عليهاوبتطويرها بما يتناسب ويتلائم مع متطلبات العصر .