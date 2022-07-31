المهندس العطين رئيسا للجنة مركز رواد الاعمال في نقابة المهندسين

إبراهيم المبيضين

جدد مجلس نقابة المهندسين الاردنيين مؤخرا للمهندس معتز العطين رئاسة لجنة مركز رواد الاعمال (رام) لدورة جديدة تمتد لثلاث سنوات، بعد ان ترأس اللجنة من انطلاقتها قبل أكثر من سنتين.

وترأس المهندس معتز العطين لجنة مركز رواد الاعمال في نقابة المهندسين الاردنيين والمكونة من عشرين عضوا في اول تأسيس لها قبل اكثر من سنتين ، ليجري العمل عليها وعهلى برامجها بشكل تطوعي كواحدة من مبادرات النقابة تعنى بدعم وتمكين الافكار والمشاريع الريادية.

وتعتبر لجنة مركز رواد الاعمال (رام) واحدة مبادرات نقابة المهندسين الاردنيين وتعنى بدعم وتمكين الافكار والمشاريع الريادية من خلال توفير بيئة جاذبة ومحفزة ومتطورة وحاضنة للمهندسين رواد الاعمال ، وقد عملت اللجنة خلال الاعوام الماضية على مجموعة من برامج الاحتضان مثل مبادرون مهندسون والمهندس الريادي بالاضافة لاطلاق حاضنة اعمال هندسية واطلاق مساحة ابتكار والعديد من البرامج التدريبية في مجال الابداع والابتكار والثورة الصناعية الرابعة، وكان اخر حدث لها اطلاق مؤتمر ENGx 370 والذي شارك به اكثر من ٤٠ متحدث واكثر من ٤٠٠ مهندس ومهندسة.

والمهندس العطين حاصل على درجة البكالوريس في الهندسة الميكانيك وماجستير ادارة اعمال وهو مختص في مجال التصنيع الرقمي والطباعة ثلاثية الابعاد وتطوير المنتج بالاضافة لكونه عضو في اللجنة الاستشارية الشبابية في البنك الدولي وعضو مجلس امناء مهن من ذهب ، ويعمل حاليا كمشرف التصنيع الرقمي في المركز الاردني للتصميم والتطوير.

واكد المهندس العطين لـ ” الغد” بان اللجنة تسعى خلال الدورة القادمة لتنويع برامجها بحيث تشمل كافة المهندسين الشباب وتوفر فرص حقيقية لهم في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية وزيادة عدد حواضن الاعمال الهندسية بالاضافة لتوسعة مساحة الابتكار بحيث توفر الادوات والمهارات الهندسية في عمليات تطوير وخلق المنتجات الوطنية المبتكرة والتشبيك مع الجهات المحلية والدولية للحصول على برامج ودورات ترفع من قدرات ومهارات المهندسين في مختلف التخصصات الجديدة.

وحول اهمية ومفهوم ريادة الاعمال قال العطين بان فكرة تعميم ريادة الاعمال قد تساهم بشكل كبير في فتح اسواق جديدة ومبتكرة وبالتالي تساهم بشكل كبير في تحفيز القطاعات على التنافسية والتطور.

واشار الى انه يجب التفكير بريادة الاعمال اليوم من منظور مختلف مرتبط بالتنمية واقواها على مجمل الاقتصاد لمواجهة التحديات المختلفة .

واكد اهمية ادماج هذا المفهوم بالهندسة لما له من اثر كبير في خلق منتجات جديدة ومبتكر وخاصة ان القطاع الهندسي اليوم مهم في خلق منتجات صناعية وقطع غيار ومدخلات انتاج تعزز من مستوى صادراتنا وتزيد من مستوى تنافسية منتجاتنا الوطنية وبالتالي ترفع من فكرة الانتاج الوطني الذي يعتبر اساسا للنمو الاقتصادي ومعالج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في ظل تغير نماذج الاعمال والتحول الدولي في الرقمنة والتي تؤثر على مختلف القطاعات .

[email protected]