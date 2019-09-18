عمان- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، تعيين المهندس باسم عارف الطراونة أمينا عاما لوزارة الإدارة المحلية، بعد حصوله على أعلى النتائج بين جميع المترشحين الذين قابلتهم اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية.

ويأتي التعيين استنادا لأحكام المادة 9/ب من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019 وتعديلاته الجديدة التي منعت الاستثناءات في التعيين على الوظائف القيادية، واعتماد الأحقية والكفاءة وإتاحة المنافسة بين الجميع كمعيار رئيس لإشغالها.

ويحمل الطراونة درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة بغداد عام 1986 وشغل موقع مدير هندسة بلديات البلقاء ورئيس بلدية عين الباشا وحسبان وناعور لمدة سبع سنوات ومدير منطقة في امانة عمان لمدة خمس سنوات ونائب مدير المدينة للمناطق والبيئة لمدة ثماني سنوات ونائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية ومفتشا عاما في أمانة عمان.

كما عمل رئيسا للجنة انتخاب مجلس النواب في الدائرة الثالثة لثلاث دورات متتالية، ورئيسا للجنة انتخاب غرفة صناعة عمان، ورئيسا للجنة انتخاب غرفة تجارة عمان، ورئيسا للجنة انتخاب اللامركزية واعضاء مجلس امانة عمان.

وكانت رئاسة الوزراء كانت قد أعلنت عن هذه الوظيفة في وقت سابق عبر وسائل الإعلام، وتم استقبال طلبات الراغبين بالتقدم لإشغالها، وإحالتها إلى اللجنة الفنية في ديوان الخدمة المدنية لمطابقتها مع بطاقة الوصف الوظيفي المحددة لكل وظيفة، ثم إحالتها الى اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية التي قابلت المترشحين ورفعت نتائج المقابلات إلى المرجع المختص الذي نسب إلى مجلس الوزراء بتعيين الحاصل على أعلى النتائج بين جميع المتقدمين للوظيفة.-(بترا)