“المهنية لصيانة الطائرات” تشارك في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط

عمان- أعلنت الشركة المهنية لصيانة الطائرات عن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وتجديد الطائرات الذي يعد المؤتمر الرائد والأضخم من نوعه على مستوى منطقة الخليج في مجال صيانة الطيران التجاري.

ينعقد المؤتمر والمعرض على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة ما بين الرابع والعشرين والسادس والعشرين من شباط الحالي 2020 في مركز دبي التجاري العالمي، ليجمع أكثر من 5 آلاف مشارك وحاضر من سلسلة التوريد لقطاع الطيران تحت سقف واحد، من أجل التواصل فيما بينهم ومع المبتكرين في الصناعة، والذين يسهمون بتعزيز نموها في المنطقة، فضلاً عن مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تؤثر على الصناعة والقطاع .

وتأتي مشاركة الشركة المهنية لصيانة الطائرات في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات انطلاقا من حرصها على التواجد في مختلف الفعاليات التي تتعلق بصناعة الطيران وتحديدا مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تسهم في تنميتها والارتقاء بها، كما أنها تأتي لأهمية المؤتمر والمعرض باعتباره منصة مهمة لقادة الصناعة والخبراء والمعنيين للتوصل لحلول رائدة تخدم الصناعة، ولاستعراض أحدث التقنيات التي تنتقل بها لمستويات أكثر تطورا، فضلا عن مناقشة أفضل السبل التي تسهم في تحقيق التقدم.

ومن الجدير بالذكر بان الشركة (المهنية لصيانة الطائرات ) وهي احدى شركات مجموعة الأردنية للطيران والتي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال خدمات صيانة الطائرات وهي من الشركات القلائل التي حصلت على العديد من الامتيازات والشهادات الأوروبية والعالمية خلال مسيرتها.

ويشار إلى أن عدد العاملين حاليا في الشركة المهنية لصيانة الطائرات يتجاوز الـ200 مهندس وميكانيكي طيران، ومن المتوقع زيادة العدد الى أكثر من 300 موظف خلال العامين الحالي والمقبل.

والشركة الأردنية للطيران، هي شركة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص الأردني وباستثمارات أردنية محلية تم تأسيسها في العام 1998 كأول شركة طيران قطاع خاص بالعالم العربي؛ حيث تمتلك الشركة حاليا 11 طائرة من نوعي ايرباص وبوينغ، ويعمل في مجموعة شركات الأردنية للطيران ما يقارب 1000 موظف أردني مؤهلين ومتخصصين في مجالات الطيران والنقل الجوي والسياحة والنقل السياحي والإعلام الفضائي