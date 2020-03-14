“المهن الطبية” تدعو الحكومة لتنفيذ المطالب المتفق عليها

عمان- الغد– أصدرت اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة والميدان، بيانا توضيحيا حول مطالبهم التي اعتبروا أن الحكومة تماطل في تنفيذها.

وقال البيان ” إن كوادر المهن الطبية المساندة في اعتصامها الحاشد أمام وزارة الصحة بتاريخ 4/2/2020 والذي أعلنت فيه التوقف عن العمل حتى تحصيل حقوقهم وانصافهم. إلا انه وبعد الاجتماع مع معالي وزير الصحة والذي تم التوافق فيه على تقديم مصلحة الوطن والمواطن وذلك من خلال ضمان سير العمل على أن تقوم الحكومة بنفس الوقت بخطوات جادة في تحقيق وتنفيذ مطالب المهن الطبية المساندة المشروعة”.

وأضاف البيان ” إلا ان الحكومة لا زالت تسير على نهج المماطلة والتسويف والتهميش ممثلة بدولة رئيس الوزراء والذي طالبت اللجنة الوطنية لقاءه عدة مرات عن طريق مخاطبات النواب وحقوق الإنسان ونقابة المعلمين مشكورين”.

وذكر البيان بالمطالبات والحقوق ومنها :

1- الإفراج عن مسودة مشروع قانون نقابة المهن الطبية المساندة

2- رفع العلاوة الفنية إلى 135% اسوة بباقي المهن الطبية والصحية كوننا مهن حرجة وخطرة ودورنا رئيسي في منظومة الأمن الصحي (وقائي وتشخيصي وعلاجي)

واحقيتنا في المسارات المهنية

3- انصافنا كباقي الكوادر الطبية والصحية الأخرى العاملين في وزارة الصحة بنظام الحوافز والعلاوات من داخل وزارة الصحة

4- تفعيل دور مديرية المهن الطبية المساندة في وزارة الصحة وهيكلة المواقع التابعة لها.