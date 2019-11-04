“الموارد” تضعف المشهد الثقافي.. و”الشباب” تطور أدواتها

إسراء الردايدة

عمان – يرى مختصون في الشأن الثقافي، أن تناقص الميزانية المخصصة لوزارة الثقافة، بالإضافة إلى قلة الموارد المالية، أضعفا المشهد الثقافي في الأردن، وأصبحا كذلك حجر عثرة أمام تطور جميع المجالات ذات الصلة بالثقافة.

وانتقد بعض هؤلاء في حديثهم لـ”الغد”، أداء الحكومات المتعاقبة فيما يتعلق بمستوى الاهتمام بملف الثقافة، إلى حد القول بأن “الحكومة ترى أن الثقافة أمر غير مهم وتضعه في آخر سلم أولوياتها”.

أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري، قال إن الوزارة في الـ17 شهرا الماضية، قامت بإنجاز عدد من المشاريع التي تقوم عليها سنويا، وهي جزء أساسي من مهامها، مثل مهرجانات مسرح (مهرجان مسرح الشباب، مهرجان مسرح الطفل، ومهرجان الأردن المسرحي)، ومشروع مكتبة الأسرة وبرامج النشر والمجلات والمدن الثقافية والتراث وجوائز الدولة والمسابقات وغيرها.

وأضاف، أن الوزارة قدمت هذا العام مجموعة من الأنشطة الجديدة التي تم استحداثها لدائرة نشاطاتها على غرار مهرجان الغناء الصوفي ومهرجان فعاليات رمضان في المحافظات، وندوات ثقافية متعددة، وتوسعت كذلك في شراكاتها مع مؤسسات المجتمع المحلي، إلى جانب توسعة البنية التحتية في كل من عجلون وجرش والسلط والعقبة ومادبا من خلال المراكز الثقافية.

ووفقا لأمين سر نقابة الفنانين وأستاذ التربية الموسيقية في الجامعة الهاشمية وممثل الأردن في المجمع الموسيقي في جامعة الدول العربية، صبحي الشرقاوي، فإن “المشكلة تكمن في غياب الموارد المالية”.

وأوضح الشرقاوي، أن علاقة نقابة الفنانين بوزارة الثقافة علاقة “توأمة قوية منذ الحكومات السابقة”، لكن المشكلة الفعلية تكمن في أداء الحكومات المتعاقبة التي لم تتح للفنان أن يضطلع بدوره الحقيقي، عدا عن غياب الدعم المعنوي والفني والمادي بسبب ضعف الميزانية التي يتم تقليصها عاما بعد عام.

واعتبر الشرقاوي، “أن الحكومة ترى أن الثقافة أمر غير مهم وتضعه في آخر سلم أولوياتها، فكيف ستقوم هذه الوزارة ببناء الثقافة وتوسيعها في حين لا تملك موارد متاحة تؤثر على المجتمع وتلغي كل حضور لها؟”.

رئيس رابطة الكتاب الأردنيين، سعد الدين شاهين، قال، “لأن الثقافة تنهض بقيم الإنسان السامية فالأصل أن يكون لها حضور فعال، لكن الأمر مختلف هنا.. الثقافة مشكلة متأصلة في القيمة والنظرة التي تعطى لوزارتها”.

ويتساءل شاهين، “كيف يمكن النهوض بالمشهد الثقافي إن لم تتوفر ميزانية مناسبة ترعى كل الأنشطة التي ترتبط بذلك؟”.

أما رئيس رابطة التشكيليين الأردنيين، كمال أبو حلاوة، فقال “إن عمل الوزارة حاليا يمثل تغيرا في الرؤية النمطية التي تعودنا عليها”، لافتا إلى أن “هناك مبادرات جديدة قامت بها الوزارة تكمن في تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، وأيضا الانتقال من طلب المؤسسات الثقافية الدعم من الوزارة لتكون داعمة لنفسها بمواردها التي تملكها ومبادرات تبني شراكات مع المجتمع المحلي لدعم الشباب وهو أمر مهم”.

وبدأت مأسسة العمل الثقافي في الأردن بإنشاء دائرة الثقافة والفنون في العام 1964 لتكون راعية للأنشطة الثقافية، وفي العام 1988 أنشئت أول وزارة للثقافة استنادا للمادة 120 من الدستور، حيث صدر نظام خاص بها حمل رقم (15) من العام نفسه، وجرى عليه تعديلات في العام 1990 وحمل الرقم (5).

يشار إلى أن وزارة الشباب أطلقت عددا من الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها ومن بينها الاستراتيجية الوطنية للشباب التي عالجت الكثير من القضايا التي تهم قطاع الشباب والتحديات التي تواجه الشباب باعتبارهم الشريحة الأوسع في المجتمع والتي طورت محتوياتها وأدواتها لكي تتناسب مع الأجندة الحكومية والأولويات الوطنية، ومواكبة التطور في خطاب الدولة الأردنية تجاه الشباب.

كما تعمل الوزارة على المضي قدما في برنامج تدريبي عملي على الحياة السياسية والعمل السياسي، وبناء تيارات سياسية شبابية، وذلك من خلال إنشاء المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية، والذي ستقوم الوزارة بدعمه ماليا ولوجستيا، إضافة الى تحويل المراكز الشبابية الى مراكز حوارية ومناظرات سياسية، في الوقت الذي ستقوم فيه الأكاديميات السياسية على تدريب الشباب نحو العمل الشبابي والسياسي.