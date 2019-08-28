المواصفات: اسطوانات الغاز لا تستخدم إلا بعد اجتيازها الفحص

عمان- الغد- أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي، على أن اسطوانات الغاز في المملكة لا يسمح باستخدامها وتداولها إلا بعد اجتيازها للفحوصات المخبرية التي تجريها مؤسسة المواصفات والمقاييس في مختبرات الجمعية العلمية الملكية المعتمدة دولياً.

جاء ذلك على خلفية حوادث تسرب الغاز وكان أخرها الانفجار الذي حدث داخل مطعم في شارع الرينبو ما أدى إلى انهياره فجر اليوم.

وأضاف الشمالي بأن الاسطوانات يتم فحصها والتحقق منها في مختبرات الميكانيك في الجمعية العلمية الملكية قبل استخدامها، حيث يتم فحص اسطوانات الغاز حسب القاعدة الفنية الأردنية رقم (1864/2009) المماثلة للمواصفة القياسية الاوروبية المعتمدة (1442) ويتم فحص صمام اسطوانة الغاز حسب القاعدة الفنية الأردنية (1924/2011) المماثلة للمواصفة القياسية العالمية المعتمدة من المنظمة الدولية للتقييس (15995) ولا يتم السماح بإدخالها إلا بعد التأكد من مطابقتها للقواعد الفنية الأردنية.

وأشار الشمالي إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تشرف بشكل مباشر على جميع فحوصات الاسطوانات من خلال مندوبيها، لضمان عدم السماح باستخدام أو تداول أي اسطوانة قبل اجتيازها للفحوصات المعتمدة وطنياً ودولياً، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأشار كذلك إلى أن اخر دفعة اسطوانات تم استيرادها كانت في شهر اذار/2018 وتم فحصها وهي مطابقة للقواعد الفنية الأردنية.

يذكر أن المؤسسة تقوم بجولات دورية وفجائية على محطات تعبئة الاسطوانات وعلى مراكز التوزيع الرئيسية والفرعية ووكالات الغاز وسيارات توزيع اسطوانات الغاز, للتأكد من سلامة الاسطوانة وصمام الاسطوانة ومن وزن الغاز في الاسطوانة .

وأكد الشمالي أن كل حوادث الاسطوانات السابقة ناجمة عن سوء الاستخدام أو تسريب غاز من مكان خارج الاسطوانة.

وأبدى الشمالي استعداد المؤسسة لمتابعة أي شكوى ترد على الاسطوانات من خلال كوادر المؤسسة.