المواصفات تتعامل مع 12 ألف طن من المصوغات في 6 أشهر

قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس، إنها تعاملت خلال النصف الأول من العام الحالي، مع نحو 12 طناً من المصوغات المعادن الثمينة الذهبية والفضية والبلاتينية المستوردة والمحلية، و 105600 بيان جمركي في مختلف المعابر الحدودية في المملكة.

وأضافت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، أنها تحققت من نحو 408900 أداة قياس مستوردة، مثل أدوات قياس الطول، وموازين الحرارة والضغط الطبية، وأدوات قياس ضغط الإطارات، وعدادات الماء، والكهرباء، والغاز، والمحروقات، والتاكسي، وغيرها، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبينت أن مختبراتها أجرت خلال نفس الفترة أكثر من 25500 فحص لعينات كيماوية وغذائية وغيرها، وسحبت 800 عينة لمشتقات نفطية من 20 باخرة تم التعامل معها من قبل كوادر المؤسسة.

ونفذت كوادر المؤسسة التفتيشية 985 جولة على محطات وصهاريج المحروقات ووكالات ومستودعات الغاز، بالإضافة إلى الموازين والقبانات الأرضية، تمّ خلالها التحقق من المضخات وأدوات القياس في 1620 محطة وصهريج محروقات، و5390 اسطوانة غاز منزلي و9185 عداد تاكسي، و866 ميزاناً وقباناً، للتأكد من تحقيقها للاشتراطات الرقابية والقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية.

وأكد البيان دور المؤسسة في حماية المستهلك من خلال تنفيذ 1147 جولة تفتيشيّة شملت 400 مصنع والتفتيش على 2107 منتجات، والكشف على 1223 مصعدا كهربائيا للتحقق من صلاحيتها وأمانها للاستخدام العام، والتحقق من 1547 علامة تجارية و4248 تقرير فحص لمنتجات مختلفة.

ودعا التجار إلى الانضمام لبرنامج التاجر الملتزم الذي يمنح مزايا كبيرة للمنضمين له من حيث سرعة إنجاز البيانات الجمركية، حيث انضم للبرنامج خلال النصف الأول من العام الحالي 42 تاجرا ومستوردا.

وفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة عن منح علامة الجودة الأردنيّة لـ(36) منتجا هذا العام، في حين تم إصدار 915 شهادة مطابقة لمختلف قطاعات المنتجات، بالإضافة إلى التحقق من صحة 133 من شهادات المنتج العضوي، مؤكدة أهمية الحصول على علامة الجودة التي تميّز المنتج وتمنحه أفضلية تسويقية محليا وخارجيا.

ومع حصول مديرية شهادات المطابقة في المؤسسة على شهادة الاعتماد الدولي من قبل مركز الإمارات العالمي للاعتماد في مجال منح شهادات “حلال” للأغذية، منحت المؤسسة شهادة حلال لــ(262) منتجا، كما تستمر المديرية بتقديم خدمة إصدار شهادات المطابقة الإلكترونية عبر منصة “سابر” السعودية للمنتجات التي تخضع للوائح الفنية السعودية.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها وتقديم ملاحظاتهم وشكاواهم على واتساب وهاتف الشكاوى الموحد (065301243) أو صفحات المؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعي أو الدخول إلى أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للمؤسسة عبر الرابط: https://bit.ly/3exrpDC وتطبيق “بخدمتكم” وعبر منصة “سند جو” على تطبيق واتساب رقم (065008080)، حيث تعامل الشكاوى بمنتهى السرية والموضوعية، مبينة أنها استقبلت خلال النصف الأوّل من العام الحالي 645 شكوى تمت متابعتها من قبل المديريات المعنية.