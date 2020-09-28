تحذير للأردنيين من مساحيق غسيل مخالفة

حذّرت مؤسسة المواصفات والمقاييس المواطنين من مساحيق غسيل تباع في بعض المتاجر وعلى جوانب الطرقات والأرصفة، مقلّدة لعلامات تجارية، ومخالفة للمواصفات القياسية الأردنية.

وضبطت المؤسسة العديد من الجهات المخالفة التي تعمد إلى تعبئة مسحوق غسيل في عبوات مختلفة الأوزان، وأغلبها بوزن (10) كغ، وهذه المساحيق مخالف للمواصفة الفنية الخاصة بها، وتعمل على الإضرار بالغسالات والملابس، وذات فعالية متدنية في التنظيف والغسيل، كما كشفت المؤسسة آلية خداع المواطنين بقيام المخالفين بإضافة مادة الملح بنسبة مرتفعة لزيادة وزن العبوات وايهام المواطنين بأن العبوات ذات سعة مناسبة و بأنها توفر عليهم شراء المساحيق المصنعة وفق المواصفات والمقاييس الاردنية.

وبيّنت المؤسسة أن الجهات المخالفة تقوم بخداع المستهلكين بكتابة عبارة: “مخصص للاجئين” و “غير مخصص للبيع” لتبرير انخفاض سعر المنتج المخالف، وإيهام المستهلكين بجودة المنتج المزعومة.

وتستمر جولات كوادر مؤسسة المواصفات التفتيشية بالتعاون مع الجهات الرقابية والامنية في جميع محافظات المملكة بالعمل على ضبط ومصادرة هذه المساحيق وتحويل المخالفين للجهات القضائية- وفق قانون المؤسسة- لاتخاذ العقوبات المشددة بحقهم.

كما شدّدت المؤسسة على ضرورة شراء المنتجات الأصليّة من مصادر موثوقة وتجنّب البسطات وصفحات البيع الإلكتروني غير معلومة المصدر .

وتهيب المؤسسة بالمواطنين ضرورة إبلاغها بأماكن بيع وتصنيع هذه المنتجات الضارّة على رقم الشكاوى المباشر (065301243) وإرسال أي تفاصيل أخرى عبر الواتساب على الرقم عينه، كما يمكن إبلاغ المؤسسة عبر تطبيق “بخدمتكم” وصفحة المؤسسة على فيسبوك

(https://www.facebook.com/jsmo.gov.jo/) و الموقع الإلكتروني للمؤسسة(http://www.jsmo.gov.jo/…/COMPLAINTS/Pages/default.aspx)