“المواصفات” تستقبل وفداً من المختبرات العسكريّة

عمان- الغد- استقبلت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير أمس الأحد وفداً من مديرية المختبرات العسكريّة التابعة للقيادة العامّة للقوات المسلّحة الأردنيّة- الجيش العربي.

ورحّبت المهندسة الزهير بالوفد الذي تمّ اطلاعه على نبذة عن عمل المؤسسة ومديرياتها بشكل عام، ووحدة المختبرات بشكل خاص، حيث أبدت المهندسة الزهير استعداد المؤسسة لوضع خبراتها العلميّة والفنيّة والتدريبيّة ومختبراتها المعتمدة بخدمة القوات المسلّحة ومنتسبيها.

وجال الوفد الضيف على المختبرات التابعة للمؤسسة، حيث اطلعوا على المختبرات الكيميائيّة ومختبر الزيوت المعدنيّة ومختبر كفاءة المصابيح ووحدات الإضاءة، ومختبر أدوات الضغط والطول والحرارة، ومختبرات الأوزان والموازين والكتلة، ومختبرات العبوات المعبأة مسبقاً، ومختبر زيت الزيتون، ومختبرات المصوغات، والمختبرات الكيماويّة والمختبرات الهندسيّة، ومختبرات المقاييس.

وأبدى الوفد إعجابه بالمستوى العلميّ المتطوّر والكفاءة العلميّة الفائقة التي يتمتع بها موظفو المؤسسة، واعتماد المختبرات وطنيّا ودوليّا، بما يؤدي للثقة بنتائج فحوصاتها.