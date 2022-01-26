“المواصفات” تستمرّ باستقبال ومتابعة الشكاوى خلال المنخفض الجويّ

قال الناطق الاعلاميّ باسم مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة سالم الجبور، إن المؤسسة ستستمرّ باستقبال ومتابعة شكاوى وملاحظات المواطنين خلال أوقات تعليق الدوام جرّاء الأحوال الجويّة السائدة.

وأضاف الجبور بأن كوادر الرقابة على المحروقات ستستمرّ بجولاتها التفتيشيّة على وكالات الغاز ومحطّات الوقود وصهاريج الديزل خلال العطلة المرافقة للمنخفض الجويّ.

وبيّن أن المؤسسة تستقبل الشكاوى على هاتف و”واتساب” الشكاوى الموحّد (065301243) وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وتطبيق “بخدمتكم” وعبر منصّة “سند جو” على الرقم (065008080)، داعياً المواطنين إلى عدم التردد في تقديم شكاواهم للمؤسسة، مشيراً إلى وجود تعاون مع كافّة الجهات الرقابيّة الحكوميّة، خدمة للمواطنين.

وأوضح الجبور أن المؤسسة استقبلت منذ بدء العم الحالي (70) شكوى في قطاع المحروقات، تنوّعت ما بين الشكوى من الخلط بالماء أو التلاعب بالعدادات للسولار والكاز والبنزين بنوعيه أوكتان (90-95)، أو الشكوى من نقص الوزن أو الخلل في الصمام لاسطوانات الغاز، وتمّت متابعة الشكاوى جميعها ضمن الإطار الزمنيّ المخصص لذلك.

ونوّه الناطق باسم المؤسسة إلى أن كوادر الرقابة الحدوديّة التابعة للمؤسسة ستواصل عملها كالمعتاد في المراكز الجمركيّة، وعبر نظام الورديّات على مدار (24) في بعض المراكز.