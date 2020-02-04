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المواصفات تطبّق إجراءات وقائية من فيروس كورونا

منذ 45 دقيقة

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عمان- الغد- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم الثلاثاء عن اتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا في المنافذ الجمركية.

وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزهير: إن المؤسسة عممّت على كافّة المراكز الجمركية في المملكة لتحويل عينات من مواد التجميل الواردة من الصين لفحصها والتأكد من خلوها من فيروس كورونا قبل السماح بإدخالها إلى البلاد.

وأضافت أن المؤسسة تتعاون في هذا الصدد مع مختبرات الجمعيّة العلميّة الملكيّة والأطراف ذات الصلة، مشددة على أن كوادر المؤسسة لن تتهاون أبداً في حماية صحة وسلامة المواطن وجودة وسلامة السلع الواردة إلى المملكة.

يذكر أن فيروس كورونا ينتمي لعائلة فيروسات نزلة البرد التي تبقى على قيد الحياة على الأسطح فترة أقل من 24 ساعة، ولم يثبت إلى الآن إمكانيّة انتقاله عبر الأسطح الملوثة بالفيروس مثل سطح صندوق بضاعة أو منتج تم شراؤه وشحنه، وفقا لمركز مكافحة الأمراض الأميركي ما يجعل إمكانية انتقاله عبر البضائع أقرب للاستحالة، ولاسيما أن البضائع القادمة من الصين تستغرق مدة من الزمن للوصول إلى الأردن.

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