“المواصفات” تواصل جولاتها التفتيشية على الأسواق

عمان – واصلت مؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم الجمعة جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية والقواعد الفنيّة الأردنية.

وأكدت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزهير على أن كوادر المؤسسة مستمرة بالقيام بواجباتها من خلال الفرق التفتيشية المنتشرة في الأسواق، حيث يتم التحقق من السلع حسيّاً ومخبرياً، عبر كوادر مدربة ومؤهلة، مع اتخاذ كافة أساليب الوقاية من العدوى، مشيرة الى انه نتيجة تلك الجولات أفادت بالتزام كافة المحال التجارية ومطابقة المنتجات المعروضة فيها، ولم تسجّل أي مخالفة تذكر.

وعلى صعيد متصل، أشارت المهندسة الزهير إلى استمرار كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية بالعمل، حرصاً على استمرار تدفق السلع والمنتجات والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنيّة الأردنية.

وأعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس سابقاً عن اتخاذ إجراءات ضمن خطة شاملة لضمان استمرار تقديم الخدمات بشكل آمن، وإعطاء أولوية قصوى لفحص عينات المواد الغذائية والمطهرات والمعقمات، وتسهيل الإجراءات في المراكز الحدودية وإعطاء الأولوية للإرساليات المحتوية على مواد التعقيم والمطهرات الخاضعة لرقابة المؤسسة، وتنظيم دوام موظفي المؤسسة في جمرك العقبة بحيث يكون طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك العطل الرسمية وعلى مدار الساعة، وتكثيف الجولات الميدانية ومتابعة شكاوى المواطنين، خصوصاً تلك المتعلقة بالتفتيش على محلات المطهرات والمعقمات، والتعامل مع المخالفين بحزم ودون مهادنة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم.

ونوهت المهندسة الزهير الى ضرورة تقديم المواطنين لأي شكوى تتعلق بالمهام الرقابيّة للمؤسسة على هاتف الشكاوى المباشر 065301243 أو عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.jsmo.gov.jo، أو صفحة المؤسسة على فيسبوك (@jsmo.gov.jo ). -(بترا)