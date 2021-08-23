“المواصفات”: منع بيع الإطارات المخزنة لأكثر من 3 سنوات

عمان- أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن إطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة التي مضى على تخزينها أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صنعها يمنع تسويقها وبيعها.

ودعت المؤسسة على موقعها في (فيسبوك) المواطنين في حال تسجيل أي ملاحظة أو شكوى إلى التواصل عبر هاتف وواتس أب الشكاوى الموحد 065301243 أو عبر تطبيق “بخدمتكم” أو إرسال رسائل على صفحة المؤسسة على فيسبوك @jsmo.gov.jo، أو موقعها الإلكتروني.-(بترا)