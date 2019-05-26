المواصفات والمقاييس: تكثيف الجولات الرقابية

عمان– أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق في الثلث الاخير من الشهر الفضيل وأيام عيد الفطر السعيد.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأحد، انها مستمرة في حملتها التي تستهدف مسح الأسواق للتأكد من مطابقة السلع المعروضة فيها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية، حرصا على حماية صحة وسلامة المواطنين وحقوقهم.

وبينت مدير عام المؤسسة المهندسة رلى مدانات، ان جولات مسح الأسواق مستمرة على مدار العام لكنها تكثف في مواسم معينة كشهر رمضان المبارك والأيام التي تسبق الشهر الكريم، بغية الحد من تداول المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية في الأسواق.

وأشارت مدانات إلى أن الجولات الرمضانية شملت مختلف محافظات المملكة وركزت على الأدوات المنزلية وأواني الطهي والأدوات الكهربائية، حيث فاق عدد تلك الجولات 100 جولة، تم خلالها مصادرة منتجات مخالفة مثل حبال زينة رمضان وأواني الطبخ الزجاجية، وأفران الغاز غير المطابقة للقواعد الفنية والتي تشكل خطورة على المستهلك.

واضافت، ان الجولات استهدفت ايضا محال بيع الألبسة والأحذية والحقائب، وتم مصادرة البضائع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدة ضرورة التقيد التام من قبل التجار والباعة، بمطابقة منتجاتهم للقواعد الفنية الأردنية، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ويذكر أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تستقبل الشكاوى عبر الهاتف المباشر 065301243 أو إرسال رسالة على صفحة مؤسسة المواصفات والمقاييس- الصفحة الرسمية على فيسبوك، أو عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة http://www.jsmo.gov.jo/ar/Pages/SuggestionsComplaints.aspx.

(بترا)