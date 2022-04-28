المواصفات والمقاييس: جولات الرقابة والتفتيش مستمرة خلال العيد

أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس استمرار جولاتها الرقابية والتفتيشية وتلقي الشكاوى خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزهير في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الفرق التفتيشية ستواصل رقابتها على المنتجات المطروحة في الأسواق، وتغطية جميع محافظات المملكة بهدف التفتيش على العبوات المعبأة مسبقا، وتشديد الرقابة على الحلويات، والتحقق من الأوزان والموازين المستخدمة لدى المحال التجارية، بالإضافة إلى تكثيف التفتيش على قطاع ألعاب الأطفال ومواد التجميل للتأكد من مطابقتها لاشتراطات المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية، خاصة في عطلة العيد والفترة التي تسبقها.

وأضافت أن الجولات ستستمر كذلك على محطات وصهاريج المحروقات، ووكالات وسيارات توزيع الغاز للتحقق من صحة قراءة عداداتها، وأوزان الأسطوانات وجودة المحروقات.

وعلى صعيد الرقابة على البضائع المستوردة، أكدت استمرار عمل موظفي المؤسسة في المراكز الجمركية طيلة أيام عطلة العيد، وعلى مدار 24 ساعة في بعض المراكز.

ودعت الزهير المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى عبر هاتف، وواتساب الشكاوى الموحد (065301243)، وصفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وتطبيق “بخدمتكم” وعبر منصة “سند جو” على تطبيق واتساب رقم (065008080)، خلال عطلة عيد الفطر السعيد.-(بترا)