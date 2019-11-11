المواطنون يدخلون الغمر لأول مرة منذ 25 عاماً (صور)

أحمد الرواشدة

الغمر – سمح الجيش العربي، اليوم الاثنين، للمواطنين الدخول إلى منطقة الغمر جنوب البحر الميت والتابعة إداريا لمحافظة العقبة بعد انتظار دام أكثر من ٧ ساعات وهم ينتظرون بفارغ الصبر السماح لهم لمشاهدة تلك الأراضي التي حرموا منها على مدار ثلاثة عقود.

وتجمع المواطنون منذ الساعة السابعة صباحاً أمام النقطة العسكرية على مدخل الغمر، في وادي عربة، حيث سمح بالدخول إلى المنطقة بعد ظهر الاثنين إلى جانب وسائل الاعلام.

وعبر المواطنون عن فرحتهم باستعادة السيادة الأردنية الكاملة على أراضي الغمر والتي تتميز بأراض خصبة إلى جانب توفر المياه الجوفية فيها .

وبين المواطن أحمد العمارين أن الشباب المتعطل عن العمل على استعداد لاستغلال الأراضي وزراعتها وتشغيل الأيادي العاملة.

وشكر رئيس بلدية قطر ورحمة أحمد الاحيوات وأبناء المنطقة والقريبة من منطقة قريقرة وفينان جلالة الملك عبدالله الثاني بإعلانه استعادة أراضي الباقورة والغمر.

وتبلغ مساحة الغمر تزيد عن 4000 دونم، مستغلٌ منها زراعياً 1500 دونم، إذ إن الأرض غنية بالمياه الجوفية، وتحوي نحو 13 بئراً لري المزروعات.