الموافقة تعديل تعليمات حوافز العاملين بالصحة

صدرت في عدد الجريدة الرسمية الأربعاء، الموافقة على تعديل تعليمات حوافز العاملين في وزارة الصحة.

وجاء في التعليمات المعدلة، أن يمنح الموظف من حملة البكالوريس (10) عشر نقاط وبزيادة سنوية نقطة واحدة وبحد أعلى (55) نقطة على أن يتم منح الجامعيين الحاليين، (3) نقاط إضافية لتعويض الفرق.

كما مُنح الموظف من حملة الدبلوم (8) نقاط وبزيادة سنوية نقطة واحدة وبحد أعلى (50) نقطة على أن يتم منح حملة الدبلوم الحاليين (3) نقاط إضافية لتعويض الفرق.

تعدل المادة رقم (3) من التعليمات الأصيلة، لتصبح (من تاريخ التعيين في الوزارة).