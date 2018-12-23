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الموافقة على ترخيص حزب “التحالف المدني”

منذ 1 ساعة
وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

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هديل غبّون 

عمّان – وافقت لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في اجتماع لها اليوم الأحد بحسب تأكيد مصدر مطلع “للغد”، على ترخيص حزب التحالف المدني .

وقدم مؤسسي الحزب طلب الترخيص رسميا، في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم، إلى لجنة شؤون الأحزاب حيث طلب منهم إجراء جملة من التصويبات خلال فترة لا تتجاوز شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي.

وكان الحزب قد قدم طلبا أوليا لممارسة أنشطته التحضيرية قبل نحو عام، وسط جدل شهدته بعض الاوساط السياسية في حفل إشهاره في شهر كانون الثاني / يناير 2018 لانضمام عدد من الشخصيات له، في مقدمتها أحد أبرز مؤسسي الحزب وزيرالخارجية الأسبق الدكتور مروان المعشر.

ومن المقرر إشعار الحزب بالموافقة خلال أسبوع بموجب احكام قانون الاحزاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ النافذ.

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