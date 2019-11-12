الموافقة على تسجيل الجمعيات ذات أهداف المسؤولية المجتمعية

عمان – الغد- وافق مجلس إدارة سجل الجمعيات برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة أمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز على تسجيل الجمعيات التي تتقدم بطلب تسجيل بالمؤسسات الاعتبارية وغاياتها المسؤولية المجتمعية.

وجاءت هذه الخطوة بهدف تنظيم عمل المؤسسات والشركات التي ترغب بتقديم مختلف الخدمات للمواطنين على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتمكين قطاعاتها من ممارسة مفاهيم المسؤولية المجتمعية تجاه المواطنين المنتفعين منها.

ويعتبر السجل العام للجمعيات الذي يضم ممثلين عن وزارة الداخلية والثقافة والبيئة والسياحة والتنمية الاجتماعية وعددا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات هو الجهة المخولة بموجب أحكام قانون الجمعيات النافذ بتسجيل الجمعيات العامة، والتنسيب بتسجيل الجمعيات الخاصة بالمؤسسات الاعتبارية ويمثل المظلة القانونية لها.

ويتبع للسجل صندوق خاص بدعم الجمعيات ومشروعاتها، ويتخذ من وزارة التنمية الاجتماعية مقرا له، وبلغ عدد الجمعيات المسجلة في المملكة لغاية نهاية شهر تشرين الماضي 6457 جمعية.