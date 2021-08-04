الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 1243 شركة ومكلّفاً

عمان -وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 1243 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

وتأتي هذه التسويات استمراراً لجهود تحفيز المكلّفين على تسديد المستحقّات الضريبيّة المترتّبة عليهم، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وبناء على الطلبات التي تقدّموا بها إلى لجنة التسويات سنداً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها. -(بترا)