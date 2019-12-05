الموافقة على تعديل تصنيفات الفئات المنتسبة لرابطة اللاعبين

عمان-الغد- وافق مجلس إدارة رابطة اللاعبين على تعديل تصنيفات الفئات المنتسبة للرابطة، من خلال تحديد اللاعب الدولي المطابق لشروط الانتساب للرابطة وتمييزه عن اللاعبين المسجلين والذين لا تنطبق عليهم شروط الانتساب، وذلك بهدف تمييز اللاعب الدولي بحيث يكون المستفيد الوحيد من الخدمات كافة التي تقدمها الرابطة لمنتفعيها، ولذلك تم إعداد سجلين مختلفين للمنتسبين للرابطة؛ الأول اللاعبين الدوليين، والثاني تحت مسمى “الهيئات الرياضية”.

وصادقت الهيئة العامة على هذا التعديل في اجتماعها الأخير وبناء عليه تم إدراج التعديل في النظام الأساسي للرابطة، الذي ترتب عليه قرار لمجلس الإدارة بوضع تعليمات التسجيل للعام المقبل.

وسيتم استقبال طلبات الانتساب الجديدة طوال العام، وسيتم دراستها والبت فيها من خلال لجنة العضوية وحسب الأصول خلال أشهر آذار (مارس)، حزيران (يونيو)، وأيلول (سبتمبر) من كل عام.

وتبدأ فترتا تجديد الاشتراكات؛ الأولى من تاريخ 1-1-2020 وتنتهي بتاريخ 28-2-2020، والفترة الثانية بتاريخ 1-8-2020 وتنتهي بتاريخ 30-9-2020.

ويسمح للمنتسبين الذين لم يقوموا بتجديد اشتراكاتهم للأعوام (2019، 2018، 2017، 2016)، بتجديدها خلال العام المقبل شريطة أن يتم تجديد اشتراكاتهم عن الأعوام السابقة مهما كان عددها، وسيتم منحهم خصما على الأعوام السابقة فقط بمقدار (50 %) وتحسب القيم حسب الفئة التي ينتمي اليها.

وسيتم إنشاء صندوق للاعبين الدوليين تحت مسمى (تبنى عضوا)؛ حيث سيتم خصم مبلغ 10 دنانير من رسوم اشتراك المنتفع من فئة الهيئات الرياضية وتحويلها الى صندوق (تبنى عضوا) لتسديد اشتراكات اللاعبين الدوليين من غير القادرين على تسديد اشتراكاتهم، واللاعب الدولي غير القادر على دفع رسوم الانتساب أو الاشتراك يقوم بتعبئة طلب (نموذج خاص) تعده الرابطة لهذه الغاية، وتقوم الأمانة العامة بدارسة الطلب ورفعه الى الجهات المعنية للموافقة أو الرفض.

وسيتم تجميد اشتراكات المنتسبين كافة المتخلفين عن دفع الرسوم المقررة منذ العام 2015 وما دون، وفي حال رغب أي منتسب بإعادة تجديد اشتراكه عليه بتقديم طلب انتساب جديد ويتم التعامل معه كمنتسب جديد وفقاً للنظام الأساسي، ويحق للجنة العضوية التنسيب بدفع رسوم انتساب أكثر من الرسوم المعتمدة.

واستحداث فئة جديدة تحت مسمى (عضو شرف) وتعطى للأشخاص الذين قدموا خدمات متميزة للرياضة الأردنية أو أسهموا في دعم برامج الرابطة من خلال الدعم: المالي، العيني أو المعنوي، وتحديد رسوم هذه الفئة بمبلغ لا يقل عن ألف دينار.

وبعد دراسة شاملة لواقع المنتسبين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل لجنة العضوية، ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية، فقد تقرر تحديد خصم على رسوم الانتساب والاشتراك لهذه الفئة بمقدار 50 % عن الرسوم المحددة تاليا.

الرسوم الجديدة التي اعتمدت من الهيئة العامة ومجلس إدارة الرابطة:

فئة أعضاء الهيئة العامة: رسوم انتساب (100) دينار، رسوم الاشتراك (50) دينارا.

فئة اللاعبين الدوليين: رسوم الانتساب (50) دينارا، رسوم الاشتراك (30) دينارا.

فئة الهيئات الرياضية: رسوم الانتساب (75) دينارا، رسوم الاشتراك (45) دينارا.