الموافقة على 457 طلبا لتملك الغزيين في الأردن

محمود الطراونة

عمان– قال وزير المالية عز الدين كناكرية، اليوم الخميس، إن عدد الطلبات المقدمة لتملك الغزيين بعد صدور قرار مجلس الوزراء 553 طلبا تمت الموافقة على 457 منها وبقي 96 طلبا قيد الإجراء.

جاء ذلك على هامش اجتماع دعت له لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب يحيى السعود مع وزير المالية عز الدين كناكرية ومدير دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان ومدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، لمناقشة تملك الغزيين في الأردن.

وأكد كناكرية أنه تمت المباشرة بصرف دعم الخبز لأبناء القطاع في الأردن، مشيرا إلى أن هناك دراسة حكومية تضم عدد من الجهات لدراسة مقترحات اللجنة بهذا الخصوص.

وبين أنه سيتم العمل بقانون الملكية العقارية الذي أقره مجلس النواب، بـ16 أيلول المقبل وأنه وقع على 15 نظاما تم رفعها لمجلس الوزراء متعلقة بتظيم أعمال القانون الجديد.

وطالب النواب السماح بتسجيل الغزيين خارج التنظيم والسماح للمغتربين الغزيين بتسجيل الأراضي والشقق وشمول من منهم فوق الـ18 عاما بدعم الخبز.

وقال النائب السعود إن مطالب اللجنة المتكررة بخصوص تملك الغزيين افضت للقرار الحكومي بشأنهم، مشيرا إلى أن عددهم حوالي 158 ألف، حسب أرقام دائرة الشؤون الفلسطينية.

وأكد أن قرار التملك لا يعني اعطاءهم الجنسية والرقم الوطني وانما لغايات تسهيل العيش الكريم، فيما أشار إلى مطالب الغزيين، والتي من أبرزها: السماح لهم بتملك الأراضي خارج التنظيم، والسماح للمغتربين وغير الحاصلين على البطاقة البيضاء بتسجيل الأراضي والشقق، وزيادة حجم الشريحة المستفيدة من القرار كالزوجة والابن وافساح المجال لتملك شقة وقطعة ارض.