الموانئ والجمارك في العقبة تحدد مواعيد الدوام خلال عطلة عيد الفطر

أعلن الأمين العام المفوض المالي والإداري في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، محمد أبو طالب، عن مواعيد دوام منظومة الموانئ ومديرية جمرك العقبة والجهات كافة ذات الاختصاص بتخليص البضائع خلال عطلة عيد الفطر السعيد، التي ستعمل فيها على مدار الساعة دون توقف باستثناء شركة ميناء حاويات العقبة أول أيام العيد، حيث سيتوقف العمل فيها ابتداءً من الساعة 5 ولغاية الساعة 8 صباحاً.

وأكد أبو طالب جاهزية مرافق الميناء الرئيسي كافة وشركة ميناء الحاويات بأعلى مستويات الأداء، إلى جانب توفير جميع الخدمات للأطراف المتعاملة كافة مع الميناء، بما يضمن انسيابية البضائع بسهولة ويسر، وتحقيق مصالح جمع الأطراف المعنية.

وأضاف أن هناك خطة تتضمن حزمة إجراءات لتسهيل انسيابية البضائع من العقبة /ساحة 4 إلى وجهاتها المختلفة وفي مقدمتها الأسواق الأردنية في ظل حركة المناولة النشطة في موانئ العقبة بالتزامن مع رفع جاهزية سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ودائرة الجمارك بالتعاون مع الجهات المختصة لتقليل وقت الانتظار وتسريع التخليص على البضائع. ودعا أبو طالب التجار والمستثمرين إلى تخليص واستلام الحاويات الخاصة في أقرب وقت ممكن خلال فترة العيد لتجنب الازدحام المحتمل ما بعد عطلة العيد، مثمنا الشراكة المتميزة بين ميناء الحاويات ودائرة جمرك العقبة وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ومؤسسة الغذاء والدواء ومديرية الزراعة ودائرة المواصفات والمقاييس ونقابة العاملين في التخليص.