“المواي تاي” يبدأ مشواره ببطولة العالم

عمان-الغد- يبدأ المنتخب الوطني للشباب، اليوم، مشواره في بطولة العالم لفئة الشباب للمواي تاي، التي تستضيفها العاصمة الماليزية كوالالمبور وحتى 20 من شهر آب (أغسطس) الحالي، وسط مشاركة واسعة من اللاعبين من مختلف دول العالم.

وغادرت بعثة المنتخب أمس، وترأسها د. حسن خويلة، والمدرب الوطني ياسر أبو صفية، والحكم الدولي عثمان العطيات، إلى جانب 6 لاعبين من المنتخب الوطني في البطولة، وهم: عبد السلام ازمقنا (وزن تحت 81 كغم)، تيمور الديسي (وزن تحت 63.5 كغم)، محمد عليان (وزن تحت 60 كغم)، سيف الدين قطامي (وزن تحت 56 كغم)، محمد نيروخ (وزن تحت 52 كغم)، ورد نيروخ (وزن تحت 46 كغم).

ويأمل المنتخب الوطني بتحقيق مشاركة جيدة في هذه البطولة، التي يخوضها اللاعبون للمرة الأولى في مسيرتهم الرياضية، والهدف منها هو اكتساب الخبرات نتيجة الاحتكاك مع لاعبين مميزين من دول متقدمة في هذه الرياضة، مع تطلعات الاتحاد الرامية نحو العودة لأرض الوطن بنتائج جيدة.

وأقيمت، في وقت متأخر أمس، قرعة البطولة والميزان للاعبين المشاركين في البطولة، بانتظار انطلاق المنافسات الرسمية اليوم.