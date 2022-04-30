“المواي تاي” يسمي وفده المشاركة ببطولة العالم في الإمارات

مهند جويلس

سمى اتحاد الكيك بوكسنغ وفده المشارك ببطولة العالم لـ “المواي تاي” المقبلة، والتي تستضيفها الإمارات من 26 من شهر أيار (مايو) الحالي وحتى الثاني من شهر حزيران (يونيو) المقبل، وذلك خلال جلسة مجلس إدارة الاتحاد نهاية الأسبوع الماضي.

ويترأس الوفد رئيس الاتحاد سامي الوحش، إلى جانب مدرب المنتخب رأفت السراديح، وطبيب الوفد محمد عبد القادر، والحكم عثمان العطيات، و3 لاعبين وهم: أحمد العواسا (وزن تحت 50 كغم)، سيف الدين الزقزوق (وزن تحت 60 كغم)، ومحمد عوض (وزن تحت 75 كغم).

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته خلال شهر رمضان المبارك من خلال وجبة تدريبية واحدة بعد الإفطار، مع نية الاتحاد بزيادة عدد اللاعبين المشاركين في البطولة، من خلال استقطاب دعم مادي من أحد الجهات الخاصة.

وذكر المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكيك بوكسنغ عيسى أبو نصار في حديثه لـ “الغد”، أن الهدف من المشاركة يكمن في تعميم الفائدة على أكبر عدد من اللاعبين، واحتكاكهم بمنافسين يتمتعون بخبرات كبيرة في اللعبة.

وأضاف أبو نصار: “نأمل بزيادة عدد اللاعبين في المنافسة التي سبق وأن حققنا بها نتائج جيدة من خلال سيف الدين الزقزوق بفئة الرجال ، وذلك بعد إحرازه الميدالية الذهبية والمركز الأول، ونسعى لتحقيق ميداليات ملونة في البطولة رغم صعوبة المهمة”.

وكشف أبو نصار عن رغبة الاتحاد الحالي والمدربين في تطوير لعبة “المواي تاي” بالطريقة الصحيحة، من خلال تحقيق نتائج غير وهمية، بالمشاركة بأوزان خلال البطولات، لا يوجد بها عدد كبير من اللاعبين.

وقد تشهد البطولة للمرة الأولى مشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من أكثر من 100 دولة، واكتسابها أهمية خاصة في ظل توقع الظهور الأول للمواي تاي ضمن الأولمبياد في باريس 2024، أو لوس أنجلوس 2028، بناء على توصية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، باعتماد المواي تاي والكيك بوكسينج، ضمن الألعاب الرياضية الأولمبية، بعد استيفاء كافة شروط الانضمام.