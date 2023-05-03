“المواي تاي” ينتظر الكشف عن منافسيه ببطولة العالم اليوم

مهند جويلس

عمان- ينتظر المنتخب الوطني (الرجال والأولمبي) للمواي تاي، الكشف عن منافسيه في بطولة العالم اليوم، وذلك بعد سحب القرعة للبطولة التي تقام في العاصمة التايلندية بانكوك بدءا من يوم غد وحتى الثالث عشر من شهر أيار (مايو) الحالي، وسط مشاركة واسعة من اللاعبين من مختلف دول العالم.

وأقام المنتخب الوطني، مؤخرا، معسكرا تدريبيا في مدينة باتايا التايلندية؛ حيث حرص، من خلاله الجهاز الفني، إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين الذين يتحضرون للبطولة منذ فترة طويلة، أملا بالمنافسة على ميداليات ملونة ومراكز متقدمة.

وترأس وفد المنتخب عضو مجلس إدارة الاتحاد زها أبو السمن، إلى جانب مدرب المنتخب خالد الزقزوق ويساعده عبد الرحمن السراديح، والطبيب د. عثمان الشناق، فيما يمثل المنتخب الوطني في البطولة 6 لاعبين وهم: سيف الدين الزقزوق، أحمد عواسا، وليد زقزوق، محمد عواسا، أحمد الحداد ومحمد الأنطاكي.

وكان المنتخب الوطني قد ظفر بأكثر من ميدالية في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في الإمارات خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي؛ حيث حقق محمد الأنطاكي الميدالية الفضية، ومثلها للاعب أحمد عواسا، فيما نال عبد الرحمن الحميدي، مهدي عوض وسيف الدين الزقزوق ميداليات برونزية، علما أن 9 لاعبين مثلوا المنتخب بتلك البطولة.

وعبر المدرب خالد الزقزوق عن وصول اللاعبين للجاهزية المثلى لخوض غمار بطولة العالم، موضحا أن المعسكر ارتكز على رفع جاهزية اللاعبين بدنيا، ومن حيث الإعداد المهاري والخططي، مع صعوبة المنافسة في ظل وجود أفضل لاعبي العالم للرياضة. وبين الزقزوق لـ”الغد”، أن عددا من المدربين الأجانب شاركوا في إعداد لاعبي المنتخب خلال المعسكر الأخير، وهو ما منح اللاعبين خبرات إضافية، متمنيا العودة إلى أرض الوطن بأكبر عدد من الميداليات للاعبي المنتخب.

وتكتسي البطولة بأهمية أخرى تحفز الفائزين للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024)، كأول مشاركة لرياضة المواي تاي في الأولمبياد، إضافة لأولمبياد (لوس أنجلوس 2028)، وذلك بناء على توصية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، باعتماد المواي تاي والكيك بوكسينغ ضمن الألعاب الرياضية الأولمبية، بعد استيفاء شروط الانضمام كافة.