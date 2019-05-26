الموت على الطرقات العنوان الأبرز لرمضان.. 24 وفاة على الأقل بـ21 يوماً

عمان- الغد- لم يتوقف الموت على الطرقات، خلال شهر رمضان المبارك، وكانت حوادث السير المميتة العنوان الأبرز له.

وبحسب ما رصدت “الغد” عبر نشراتها وتقارير الدفاع المدني وتقارير إدارة السير، فإن 24 شخصاً على الأقل توفوا جراء حوادث سير ودهس بالإضافة إلى إصابة أكثر من 60 شخصاً خلال أول 21 يوماً من شهر رمضان، بمعدل تقريبي وفاة و3 إصابات كل يوم.

وآخر هذه الوفيات، كان اليوم الأحد، إذ توفي شخصان وأصيب 9 آخرون، إثر حادثي تصادم في منطقتي الرحاب وأم الجمال بمحافظة المفرق.

وبالنظر إلى احصائية الحوادث، فنجد أبرزها، وفاة شخصين وإصابة 3 بحادث تدهور في جرش يوم الجمعة الماضي، وقبلها بيوم توفي 4 أشخاص وأصيب 13 آخرون إثر حادثي تدهور في إربد ومعان.

كما توفي نحو 10 أشخاص وأصيب آخرون في حوادث متفرقة في عمان والمفرق وعلى الطريق الصحراوي.

وتوفي 3 أشخاص بينهم طفلة في حوادث دهس في عمان وإربد ومادبا خلال الأسبوع الأول والثاني من شهر رمضان.

يشار إلى أنّ 562 شخصاً توفوا وأصيب 12363 آخرين بحوادث مرورية وقعت في المملكة العام الماضي.