الموت يغيب أحد نجوم مسلسل “فاطمة”

توفي اليوم سيفان كانوفا أحد أبرز نجوم مسلسل فاطمة عن عمر يناهز 67 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

وكشف تلفزيون “ntv” التركي، أن الراحل كان يرقد في أحد المستشفيات نتيجة تعرضه لوعكة صحية، وخضع على إثرها لأكثر من عملية جراحية، حتى إعلان خبر وفاته اليوم.

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وكان الراحل قال في فيديو شاركه من المستشفى على إنستغرام بما معناه: الأخبار التي سأقدمها لكم ليست جيدة، لكني أشعر بأنني مضطر لتقديمها.

وتحدث كانوفا عن معاناته مع السرطان وكيف وجدت كتلة في رئته نتيجة التصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفى الذي ذهب إليه بسبب الألم الذي شعر به في ذراعه.