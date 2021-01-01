الموت يغيب أمين سر اتحاد الجمباز نهى حتر

غيب الموت اليوم الجمعة، مديرة الشؤون الادارية السابقة بمجلس الامير حسن بن طلال وأمين سر اتحاد الجمباز نهى حتر.

وكانت نهى حتر حاضرة وفاعلة في كل مشهد يخص رياضة الجمباز من البدايات ولغاية الوقت الراهن.

وتولت حتر أمانة سر اتحاد الجمباز منذ العام 1996؛ وهي عضو في لجنة المرأة في الاتحاد الدولي للجمباز منذ تشكيل اللجنة في العام 2017، ونائب رئيس اتحاد دول البحر المتوسط منذ 2018؛ نائبة رئيس الاتحاد العربي للجمباز لشؤون المرأة من العام 2019؛ وكذلك عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الٱسيوي للجمباز 2004- 2008، وعضوية العلاقات العامة في الاتحاد العربي للجمباز 1997- 1999؛ وعضوية لجنة الثقافة والتربية الرياضية في اتحاد غرب آسيا؛ وعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية 2007 و2008؛ وعضوية (تنفيذي) الأولمبية 2007؛ ورئيسة لجنة رياضة المرأة في الأولمبية 2008 و2009.

وترأست الراحلة حتر البعثة الرياضية الأردنية لدورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات؛ والتي أقيمت في مكاو العام 2007؛ وكانت أول سيدة أردنية وعربية وآسيوية تترأس بعثة بلدها؛ وفق ما ذكرته آنذاك الصحف الصادرة في مكاو والناطقة باللغة البرتغالية؛ وكذلك ترأست العديد من وفود الجمباز في مشاركات خارجية.

وكانت نهى حتر أول سيدة تمثل الأردن في فئات البريدج الأربع (السيدات؛ المختلط؛ الأساتذة؛ المفتوح)؛ وشاركت في مسابقة فرق المختلط في أولمبياد البريدج في كل من نسخة هولندا العام 2000؛ ونسخة اسطنبول 2004؛ وشاركت في أول أولمبياد للألعاب الذهنية في الصين 2008.