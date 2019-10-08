الموت يغيب “طباخ الريس”

القاهرة- ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الفنان الكوميدي، طلعت زكريا، توفي مساء اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 59 عامًا، حيث تدهورت حالته خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

ولد طلعت زكريا، في محافظة الإسكندرية، مصر عام 1960م، تخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984م وقدم عدداً من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

وفي أيلول (سبتمبر) 2007، أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا وحقق فيلمه “طباخ الريس” أحد أشهر أعماله إيرادات جيدة، متزوج وله من الأبناء عمر وأميمة.

من أشهر أفلامه:

الفيل في المنديل (سعيد حركات) 2011

صياد اليمام 2009

طباخ الريس 2008

قصة الحي الشعبي 2006

كلام في الحب 2006

حريم كريم 2006

سيد العاطفي 2006

حاحا وتفاحة 2005

السيد أبو العربي وصل 2005

أبو علي 2005

عوكل 2004

غبي منه فيه 2004

إوعى وشك 2004

حرامية في تايلاند 2003

كلم ماما

التجربة الدنماركية 2003 (ضيف الفيلم)

حراميه في كي جي تو 2002

جاءنا البيان التالي 2001

ولا في النية ابقي

الرجل الأبيض المتوسط

من أشهر المسلسلات التي شارك بها:

مبروك جالك قلق

العراف

من غير ميعاد

ضبط وإحضار

جوز ماما 2010 الجزء الأول

الزيبق (2017)

مسلسل النوة دور طمان الشراغيش

الضوء الشارد 1998

من المسرحيات:

البعبع

دو ري مي فاصوليا

وراء كل مجنون امرأة

كحيون ربح المليون

سكر هانم

وبعدين (عرضت في الكويت)

بابا جاب موز