الموجة الحارة بدأت تأثيرها.. لا تتعرضوا لأشعة الشمس

عمان – الغد- تتأثر المملكة اليوم الجمعة بكتلة هوائية حارة وجافة، ترتفع معها درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة وجافة بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

لذلك ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي مقارنة بالأيام الماضية، لتتجاوز مُعدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-4 درجات مئوية، بحيث يسود طقس حار نسبياً إلى حار في أغلب المناطق، ويكون حاراً بشكل لافت بالأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، حسب موقع طقس العرب.

وفيما تكون الرياح متقلبة الاتجاهات خفيفة السرعة، تتحوّل عصراً ومساءً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون بخليج العقبة شمالية غربية معتدلة.

ودعا الموقع، المواطنين إلى عدم التعرّض المباشر والطويل لأشعة الشمس، وذلك خلال الفترة الممتدة من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الخامسة عصراً.

أما ليلاً، فترتفع درجات الحرارة مقارنة بالفترة الماضية، لتسود أجواء أكثر حرارة وجفافاً من المُعتاد، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان من 20 إلى 37 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية من 20 إلى 36، وفي المناطق الجنوبية من 20 إلى 36، وفي خليج العقبة من 30 إلى 43 درجة مئوية.

وتوقع “طقس العرب” أن تميل درجات الحرارة، نهار غد إلى الانخفاض قليلاً مع بقائها اعلى من معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين، حيث يسود طقس صيفي اعتيادي الى حار نسبياً، ويبقى حاراً بالأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وبينما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، تكون في خليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة.