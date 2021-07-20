الموجة الحارة ترحل.. والأجواء المعتدلة تعود ليلا

عمان – الغد – عادت الأجواء المعتدلة لتسود المملكة اعتبارا من الليلة، بعدما رحلت الموجة الحارة.

وبحسب موقع طقس العرب، المتخصص بالأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة المزيد من الانخفاض، غدا الاربعاء، لتصبح حول معدلاتها الشهرية.

ويكون الطقس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية، شديد الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الشرقية.

و تكون الرياح شمالية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر قد تعمل على اثارة بعض من الغبار الخفيف في المناطق الصحراوية.

وفي خليج العقبة: – الرياح: شمالية معتدلة السرعة. – حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم). – درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

اما في ليلة الأربعاء/الخميس، فتسود أجواء معتدلة في الجبال والسهول، دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية.

تكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، بحسب ما ذكره طقس العرب.