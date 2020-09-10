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الموجة “الخانقة” تبدأ الانحسار.. ودرجات الحرارة إلى انخفاض

منذ 9 دقائق

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عمان – الغد – بدأت ملامح نهاية الموجة الحارة التي أثرت على المملكة منذ نهايات الشهر الماضي تظهر بوضوح في الخرائط الجوية، حيث واعتباراً من يوم الجمعة، ستبدأ درجات الحرارة بالتراجع والانخفاض تدريجيا، مع بقاء الأجواء حارة خلال عطلة نهاية الاسبوع لكن بأقل حدة من الأيام السابقة، بحسب آخر تحديثات موقع “طقس العرب” المتخصص بالنتبؤات الجوية.

المزيد من الانخفاض على الحرارة بداية الأسبوع المقبل

وقال الموقع “تواصل درجات الحرارة انخفاضها يوم الأحد، ليصبح الطقس حاراً نسبيا، ودرجات الحرارة في بداية الثلاثينات نهاراً في الجبال، بينما تنخفض ليلا لتصبح في بداية العشرينات، كما ترتفع نسب الرطوبة السطحية بفعل هبوب لرياح غربية”.

وأوضح أن “المملكة ستتأثر يوم الجمعة بحالة من عدم استقرار جوي، وتتكاثر الغيوم المتوسطة والعالية يتخللها بعض الغيوم الركامية الرعدية، وتهطل زخات رعدية من المطر ساعات الظهيرة وعصر في مناطق البادية و المنطقة الشرقية، تترافق بنشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار”.

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