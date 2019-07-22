“الموج مسقط” يولي اهتماما كبيرا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة



مسقط- تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في تعزيز تنويع الاقتصاد بالسلطنة، كما أنها تسهم بشكل فاعل في نجاح مختلف العمليات التشغيلية بالموج مسقط، مع مواصلة المجمع السياحي المتكامل نموه بصفته مجتمعاً متنوعاً ونابضاً بالحياة. وفي هذا السياق، صرح ناصر بن مسعود الشيباني، الرئيس التنفيذي للموج مسقط، قائلاً: “إن إنشاء وجهة يمكن أن تزدهر فيها الأعمال المحلية يظل جزءا أساسيا من خطتنا الاستراتيجية لعمليات المشروع التطويرية والتشغيلية”؛ حيث إن هذا الأمر لا يقتصر تأثيره في المساعدة على منح الموج مسقط تميزاً بما يقدمه لهذه الأعمال، ولكنه يمتد ليسهم أيضاً في تنويع الاقتصاد العُماني وتعزيز نموه بما ينسجم مع رؤية السلطنة للعام 2040.

وأضاف: “لقد دأب الموج مسقط على دعم رواد الأعمال العُمانيين في تأسيس مشاريع جديدة وتنميتها، ولدينا دور واضح نؤديه في تطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختلفة، لا سيما منها التي تعمل بقطاع السياحة، بوصفنا مجمعاً سياحياً متكاملاً. وقد نجحنا في إبرام شراكة بين مرسى الموج ومجموعة مختارة من الشركات المحلية الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركاء آخرين، لتقديم باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية مثل الغوص وتأجير القوارب والرياضات البحرية كركوب ألواح التزلج والدراجات البحرية (الجت سكي) وغيرها”. وقد قام مرسى الموج، مؤخراً، بتكريم أفضل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة لديه لتعزيز برامجها وخططها المختلفة في مجال التسويق وخدمة العملاء. وتأتي هذه المبادرة بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزها لتنمية أعمالها، فضلاً عن كونها إشادة بالإنجازات التي حققتها في مجالات مختلفة تضمنت تطوير معايير خدمة العملاء من خلال جهود عدة للتحسين والتطوير بمعايير خدماتهم المقدمة.