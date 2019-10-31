الموسم الشتوي بالعقبة الأفضل منذ 10 أعوام.. و%95 نسبة الحجوزات بالفنادق

أحمد الرواشدة

العقبة – تعيش مدينة العقبة السياحية أفضل مواسمها على الاطلاق منذ عشر سنوات مع بدء موسم السياحة الشتوية، بفضل عودة حركة الطائرات السياحية المنخفضة التكاليف إلى العقبة، فضلا عن سياح البواخر وقدوم آلاف الزوار من المحافظات للتسوق والتنزه، ما ساهم في تنشيط الحركة التجارية بالمدينة.

وحسب مصادر فندقية، فإن نسبة الحجوزات في فنادق الخمس نجوم والأربع نجوم تجاوزت في بعضها 95 %، فيما فنادق الثلاث نجوم وصلت نسبة الحجوزات فيها إلى 70 % بسبب الزيادة في السياح خلال الموسم الشتوي وطلب العديد من الغرف الفندقية والتي يتجاوز عددها لجميع التصنيفات 5000 غرفة فندقية.

وفيما بدأت البواخر السياحية بالوصول إلى مديناء العقبة، كانت حطت اولى رحلات الطيران المنخفض التكاليف في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة الاسبوع الماضي عبر شركات عالمية لطائرات ايزي جت واير لاين.

وقال مفوض السياحة والتنمية الاقتصادية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي، ان الحركة السياحية في العقبة بانتعاش مستمر، من خلال البرامج التي اعدتها السلطة لاستقطاب كبرى الشركات العاملة بالسياحة لزيارة العقبة ورم والبترا، بالاضافة إلى حركة البواخر والطيران المنتظم من خلال الشركات العالمية.

وتعتبر مدينة العقبة مقصدا للسياح الأجانب، وخاصة الباحثين منهم عن السياحة الشتوية، لاسيما وأن العقبة تمتاز باعتدال موسم الشتاء وطقسها الدافئ، ما يجعلها قبلة لسياح أوروبا، فضلا عن الرحلات السياحية إلى البترا ووادي رم، والذي يعتبر أشهر مشتى سياحي في المملكة.

وبين ماضي، توجه السلطة الخاصة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى أسواق سياحية جديدة غير تقليدية، تعمل على رفد السوق والمنتج السياحي في العقبة، بما يعزز من القدرة التنافسية لهذا السوق ويحرك من الواقع السياحي.

وأشار ماضي ان الموسم الحالي سيشهد ارتفاعاً بعدد السياح للعقبة عبر البواخر التي لديها برامج سياحية مكثفة لزيارة البتراء ووادي رم والعقبة، مؤكداً ان بعضاً منها سيصطف ليومين متاليين، مما ينعكس على النشاط السياحي والتجاري في العقبة.

وبين ماضي، أن الموسم الاول الماضي من سياحة البواخر استقبلت فيه العقبة 96 الف سائح من مختلف الجنسيات الأوروبية بعدد بواخر زاد على 50 باخرة من مختلف الأحجام، متوقعا أن العام الحالي سيشهد ارتفاعاً بعدد السياح للعقبة عبر البواخر بأكثر من 120 باخرة و 200 ألف سائح، مع انتهاء الموسم الثاني الحالي لسياحة البواخر.

وكشف ماضي عن خطط السلطة الترويجية لمدينة العقبة وتسويقها كنقطة جذب للبواخر السياحية والتي بدأت من العام الحالي، عن طريق ترويج مشترك مع شركات عالمية متخصصة بالسياحات البحرية.

واما فيما يتعلق بالطائرات السياحية، فقد اكد ماضي ان تسيير الرحلات المباشرة منخفضة التكاليف إلى العقبة، وعبر شركتي الطيران الأكثر شهرة والاقل كلفة على مستوى العالم، من شأنه ان يسهل وصول السياح من مختلف دول العالم للعقبة ومن ثم تمكينهم من زيارة المثلث السياحي الذهبي العقبة رم والبترا، وكذلك زيارة مختلف المناطق السياحية في المملكة.

وقال ماضي، إن تسيير هذه الخطوط جاء ثمرة تعاون ما بين وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عبر تقديم العديد من الحوافز لهاتين الشركتين، لوضع العقبة ومطارها على خريطة رحلاتها من مختلف دول العالم.

وأكد ماضي حرص الأردن على خلق تنافسية صحية في قطاع الطيران، وتسخير هذه التنافسية لتحفيز الاقتصاد من خلال جذب استثمارات مهمة وتنشيط السياحة للسوق الأردنية، وهما عاملان حيويان لازدهار الاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن قرار “ايزي جت” بتسيير رحلات إلى الأردن هو رسالة واضحة وتعبير عن التنوع والفرص اللامحدودة المتوفرة في السياحة الأردنية.

كما يعبر القرار عن ثقة الشركة في قطاع السياحة الأردني والذي شهد نموا كبيرا، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام العالمي بالأردن سياحيا واختياره كواحد من أفضل الوجهات السياحية للزيارة للعام 2019، من قبل عدد كبير من المجلات والمنصات العالمية المتخصصة في السياحة، مثل lonelyplanet التي اختارت المملكة من ضمن أفضل عشر وجهات سياحية في العالم للزيارة للعام.