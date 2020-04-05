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الموسم الكروي ينطلق في طاجيكستان برغم فيروس كورونا

منذ ساعتين

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دوشانبي – انطلق موسم كرة القدم في طاجيكستان السبت على الرغم من المحاولات لاحتواء فيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد فيه الدوريات في مختلف انحاء العالم توقفا شبه كامل.
واقيمت السبت مباراة الكأس السوبر المحلية خلف ابواب موصدة وانتهت بفوز الاستقلال على خوجند بهدفين مقابل هدف واحد في العاصمة دوشانبي.
وفي نهاية المباراة تم العناق والمصافحة بين مختلف لاعبي الفريقين، قبل ان يرفع الفائز كاس البطولة في مدرجات خاوية.
وطاجيكستان هي دولة فقيرة في وسط اسيا تضم 9 ملايين نسمة ولم تعلن حتى الان رسميا عن اي اصابة بفيروس كورونا الذي تخطى المليون اصابة حول العالم واكثر من ستين الف ضحية.
وكانت السلطات المحلية اشرفت على احتفالات النوروز في اول ايام الربيع حيث شهدت مشاركة الالاف من الاشخاص في مختلف ارجاء البلاد.
وشوهد زعيم البلاد ايمومالي رخمون يلتقط الصور مع سيدات ارتدين اللباس التقليدي في وقت يدعو فيه زعماء العالم اعتماد التباعد الاجتماعي.
وتوقفت معظم الدوريات حول العالم منتصف الشهر الماضي ولم يتم تحديد موعد لاستعادة النشاط.
وحده الدوري البيلاروسي ظل ناشطا في الفترة الاخيرة واستقطب اهتماما عالميا علما بان المباريات اقيمت بحضور الجمهور. – (أ ف ب) 

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