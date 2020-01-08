حمزة دعنا

عمان- وصف مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية في العاصمة الإيرانية، أمير الموسوي، الهجمة الصاروخية الإيرانية على القاعدتين الأميركيتين بـ”صلية الاحترام” قبل دفن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني.

وقال الموسوي لـ”الغد”، في اتصال هاتفي من طهران، مساء اليوم الأربعاء، إن الضربة الصاروخية هي “الصفعة الأولى” للولايات المتحدة كما سماها المرشد علي الخامنئي، مبينًا أن “هدف إيران هو إخراج القوات الأميركية من المنطقة، وليس القتل”.

وحول الخسائر البشرية والمادية الاميركية بعد الضربة الايرانية، أشار إلى أن “التصريح الأميركي يفيد بعدم وجود خسائر وهم يتكتمون عن الأخبار الحقيقية بعد منع الصحفيين العراقيين من الاقتراب من هذه القواعد لأنها عاجزة عن الردع”.

وتابع: “الطائرات الأميركية كانت كثيرة الهبوط والصعود من القواعد ما يدلل وجود خسائر لديهم، والهدف من الضربة ليست الخسائر بقدر ما هي كسر الهيبة الأميركية، وهي قاسمة لظهر الولايات المتحدة، مؤكدًا أن “القادم أعظم، وأن الخطة المقبلة إخراج القوات الأميركية من المنطقة بالطريقة الإيرانية الهادئة”.

وأشار موسوي، إلى أن “الجمهورية الإيرانية كسرت هيبة أميركا بهذا الهجوم، متحديًا بقدرة أي دولة ضرب الأهداف الأميركية،

وقال: “أول مرة دولة مستقلة إسلاميًا تضرب القواعد الأمريكية وبقوة”.

وزاد: “هذه هي عملية كبرى بعد إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة، وأميركا أصبحت دولة عادية وايران قزمتها وأسقطت عنها صفة الدولة العظمى وهي لا تقارع الأقوياء إلا بالخيانة والضربات الجوية في المناطق المدنية الآمنة”.

وأكد، أن “اغتيال السليماني وأبو مهدي المهندس تدل على أن هذه العملية جبانة وأن أميركا تترصد الفرص ولا تستطيع المواجهة في ميادين الحرب بعد الخيانة”.

وفجر الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصف قاعدة “عين الأسد” العسكرية بالعراق التي تستضيف قوات أمريكية بالصواريخ الباليستية، “انتقاما” لمقتل قائد الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، فيما أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن إيران أطلقت دستة صواريخ على قوات أميركية وقوات التحالف الدولي في قاعدة “عين الأسد” وفي أربيل.