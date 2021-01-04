الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني في ذمة الله

عمّان-الغد– توفّي الفنان الكبير، إلياس الرحباني، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ 83 عاماً، بعدما سطّر مسيرة موسيقية طويلة حيث شكّل مع أخويه الراحلَيْن منصور وعاصي الرحباني والسيّدة فيروز الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى والفن في لبنان.

وإلياس الرحباني يجسّد موسوعة موسيقية وفنية في لبنان والعالم العربي والعالم، حيث لحّن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، نحو 2000 منها عربية.

وألّف موسيقى تصويرية لخمسة وعشرين فيلماً، منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو. من أشهرها موسيقى فيلم “دمي ودموعي وابتسامتي” وفيلم “حبيبتي” وفيلم “أجمل ايام حياتي” ومسلسل “عازف الليل”.

ومن أعماله ألحان وكلمات عدد من أشهر أغاني السيدة فيروز. كذلك لحّن العديد من أغاني الفنانة صباح، مثل “كيف حالك يا أسمر”، “شفته بالقناطر”، “ياهلي يابا”.

وغنى من ألحانه الفنانون وديع الصافي، ملحم بركات، نصري شمس الدين، وماجدة الرومي. كذلك أنتج وألَّف عدة مسرحيات، منها: “وادي شمسين”، “سفرة الأحلام”، “إيلا”.

وفي عام 2001 قدّم نشيد الفرانكفونية كتحية لـ52 بلداً شارك في القمة الفرانكفونية التي عقدت في لبنان.