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الموسيقا ترفع مستوى الأداء أثناء الرياضة

منذ 34 دقيقة
الموسيقا تعمل على صرف انتباه الرياضي عن مشقة التدريب- (د ب ا)

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كولن- يحرص الكثيرون على الاستماع للموسيقا أثناء ممارسة الرياضة اعتقادا منهم بأنها تساعد على رفع مستوى الأداء. فما مدى صحة ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال، قال البروفيسور إنجو فروبوزه “إن الدراسات العلمية أثبتت بالفعل أن الموسيقى لها تأثير إيجابي على مستوى الأداء الرياضي”.
وأوضح مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية أن هذا الأمر ينطبق على الرياضات الإيقاعية مثل الركض وركوب الدراجات الهوائية؛ حيث تعمل الموسيقا على صرف انتباه الرياضي عن مشقة التدريب، ما يساعده على رفع مستوى الأداء.
وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الموسيقا الرياضي على الحفاظ على الإيقاع ومن ثم ممارسة الرياضة بشكل أكثر راحة وسهولة؛ حيث يكون النفس عميقا ومنتظما، ما يسهم في إمداد العضلات العاملة بمزيد من الأكسجين.-(د ب أ)

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