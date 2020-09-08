المومني: المختار والمأذون غير مطالبين بالاستقالة للترشح للانتخابات

عمان- قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن الراغبين بالترشح للانتخابات من المكلفين بعمل المختار أو المأذون غير مطالبين بالاستقالة من عملهم.

واضاف المومني أن فتوى المجلس الأعلى لتفسير القوانين أكدت أن المختار لا ينطبق عليه وصف الموظف العام ولا يشترط استقالته من عمله كمختار لأنه لا يتقاضى أي دخل مالي من خزينة الدولة.

وأشار إلى أن الفتوى القانونية المتعلقة بالمختار تنطبق أيضا على المأذون غير العامل بالقطاع العام الراغب بالترشح للانتخابات لأنه لا يتقاضى أي دخل مالي من الخزينة، وكل من هو في حكم المختار والمأذون.

وجدد المومني التأكيد على شرط تقديم الاستقالة قبل ستين يوماً على الاقل من يوم الاقتراع للعاملين بالقطاع العام من رؤساء واعضاء مجالس امناء الجامعات الاردنية، وموظفي الضمان الاجتماعي من غير اعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشركة تطوير العقبة، واللجنة الوطنية للسدود، وشركتي الفوسفات والبوتاس، والملكية الاردنية، وابراز ما يثبت تقديمهم الاستقالة مع طلب الترشح.(بترا)- معاذ البطوش