المومني تظفر بوصافة “ويلد تشالينج” للفروسية

ظفرت الفارسة الأردنية ليان المومني بالمركز الثاني في دولية “ويلد تشالينج” في بلغاريا، نهائي التحدي العالمي 2002 للشباب الذي ينظمه الاتحاد الدولي للفروسية برياضة القفز عن الحواجز.

وتأهلت المومني مع 8 فرسان لتحل في المركز الثاني ،علما بأن مشاركتها جاءت بعد بعد تلقيها الدعوة عن طريق اتحاد الفروسية الملكي، بعد حلولها في المركز الثاني عن القارة الآسيوية.

وكانت المومني قد شاركت في دورة ألعاب الفروسية للشباب، وحلت في المركز 11 برياضة الفروسية لقفز الحواجز، وذلك في البطولة التي في مدينة أخن الألمانية الشهر الماضي بمشاركة 30 فارسا وفارسة.