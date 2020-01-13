المومني ثانيا في بطولة الشراع الدولية للفروسية

عمان – الغد – توجت فارسة المنتخب الوطني ومركز العريان، ليان أمجد المومني، بالمركز الثاني لمسابقة (الجونيرز) على إرتفاع حواجز 130 سم، ضمن بطولة الشراع الدولية لفروسية القفز عن الحواجز، التي تستضيفها ميادين إسطبلات الشراع بمنتجع الفرسان الدولي في أبوظبي، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

وضمن نفس الفئة، حل الفارس محمد المومني في المركز الرابع على فئة النجمتين بإرتفاع حواجز 130 سم.

وكان الفارس الكسواني، قد فاز بلقب فئة الشباب على حواجز بإرتفاع 135 سم، التي أقيمت الأسبوع الماضي في أبو ظبي.

وحقق بقية فرسان المنتخب الوطني نتائج متميزة على مختلف الفئات في تصفيات المجموعة السابعة.

وتقام بطولة الشراع، ضمن ثلاث بطولات دولية لقفز الحواجز تحمل تصنيف (2 و3 و4 نجوم)، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها أندية الفروسية في الإمارات تنظيم ثلاث بطولات دولية لقفز الحواجز في نادٍ واحد.

وعادت أمس الفارسة المومني لتواصل دراستها وتعود لمنافسات بطولة سيدات الشارقة ومنافسات المجموعة السابعة.

وتشارك في البطولة نخبة من فرسان الأردن ضمن مختلف الفئات وهم الفرسان: إبراهيم بشارات (المتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020)، نصوح كيالي، ميسم بشارات، أحمد منصور، حمزة الكسواني، سارة العرموطي، ستفين يعقوب، ليان المومني، محمد المومني، محمد الفار، رنيم الفار، علي أبو حمور، محمد أبو حمور، هيثم قصار ويوسف البكري.